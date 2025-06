Congo-Brazzaville: Vaccination - Le PEV initie un concours de poèmes pour susciter l'adhésion de tous

Le Programme élargi de vaccination (PEV), avec l'appui de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation (Gavi), a organisé, le 7 juin à Brazzaville, la première édition du concours de poèmes et de slam sur la vaccination de l'enfant et de la femmes enceinte, en vue de susciter l'adhésion de tous.

L'activité s'inscrit dans le cadre des actions de vulgarisation de l'importance de la vaccination initiée par le PEV. Elle s'est tenue en présence des représentants du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire et secondaire, chargé de l'Alphabétisation, et de celui en charge de la Jeunesse.

Une trentaine d'élèves du collège et du lycée triés des établissements du département de Brazzaville a participé à la première édition. Les candidats ont présenté, à tour de rôle, des récitals poétiques dont le message essentiel a porté sur l'importance de la vaccination et/ou à se faire vacciner.

L'objectif étant d'exhorter les Congolais afin de les inciter à adhérer massivement à la vaccination, jugée comme l'un des moyens le plus efficace pour combattre certaines pathologies.

« Ce concours de poèmes et de slam, animé par les élèves du collège et du lycée du département de Brazzaville, est organisé par les projets paludisme et vaccination. Le message essentiel véhiculé est d'expliquer à la population l'importance de la vaccination dans la société afin que celle-ci ne soit pas diabolisée. Le choix a été porté sur les élèves parce qu'ils font partie des acteurs essentiels qui peuvent bien véhiculer le message », a expliqué Ardy Nkou-Mate, responsable administratif et financier du Club jeunesse, infrastructures de développement.

La campagne de sensibilisation par les poèmes et slams va se pérenniser et s'étendra sur l'ensemble du territoire national, a-t-il renchéri, avant d'exhorter la population à adhérer massivement à cette opération.