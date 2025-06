Congo-Brazzaville: Livre - « Tribaliste toi-même ! », Un plaidoyer pour dépasser les clivages identitaires

Le 6 juin, dans l'enceinte des Dépêches de Brazzaville, la librairie Les Manguiers a accueilli la présentation-dédicace de « Tribaliste toi-même ! », l'essai d'Émile Gankama paru en janvier dernier aux éditions Lettres Mouchetées. Une rencontre littéraire dense et engagée au cours de laquelle universitaires, écrivains et citoyens ont interrogé les racines profondes du tribalisme au Congo.

Préfacé par le Pr Joachim Goma-Thethet, l'ouvrage « Tribaliste toi-même ! : le clivage Nord/Sud au Congo-Brazzaville, idées reçues et manifestations. Parlons-en ! » se veut une analyse lucide d'un fléau politique et social encore vivace. Pour lui, Émile Gankama propose une relecture historique et sociologique des notions d'ethnie, de tribu et de tribalisme, soulignant leur instrumentalisation politique. Comme l'a-t-il souligné dans sa présentation au cours de la cérémonie, « Le tribalisme devient un fléau lorsqu'il est instrumentalisé à des fins politiques ». À cet effet, l'auteur appelle à une « prise de conscience collective » et propose des leviers d'action fondés sur « la culture, l'éducation, le sport et la solidarité ».

Le Pr Charles Zacharie Bowao, analysant les deux premiers chapitres, distingue tribalisme et ethnicisme, mettant en garde contre cette dernière forme de domination d'une ethnie sur d'autres. « Cet ouvrage est un miroir qui nous revient en tant que politicien et citoyen », a-t-il dit, en appelant à une lecture lucide et à l'appropriation des débats.

Des critiques virulentes à l'endroit des élites

Le tribalisme, au coeur du nouvel essai d'Emile Gankama, a été décortiqué également par le panafricaniste Obambe Gakosso, l'un des intervenants de la rencontre. En un plaidoyer intense et critique, il a dénoncé sa persistance : « Le tribalisme a fini par entrer dans nos gènes... À un moment donné, on a un cerveau, il faut arrêter de mettre notre cerveau en vacances ». Il a fustigé la classe politique qui instrumentalise les divisions pour mieux asseoir son pouvoir : « Le personnel politique continue à utiliser cela : il met du sel, il fait un dosage en fonction de ses intérêts ».

De même, l'écrivain congolais, Pierre Ntsemou, a pointé du doigt l'homme politique tribaliste, décrit comme « le pyroman qui crie au feu », responsable d'un tribalisme destructeur, caché derrière un masque de bienfaiteur. « Trente ans que les démons du tribalisme rongent le corps et le coeur du Congo », a-t-il alerté, plaidant pour une gouvernance fondée sur le mérite et la nation plutôt que sur l'appartenance communautaire.

Le Pr Grégoire Léfouoba, quant à lui, a appelé à une restructuration en profondeur comme pistes de solutions, notamment revoir l'éducation, redessiner l'espace géographique et renforcer les institutions pour une véritable représentation nationale. « Le tribalisme est mauvais quand il est contre vous. Mais quand il sert vos intérêts, vous l'appelez autrement », a-t-il ironisé, dans une formule aussi tranchante qu'éclairante.

Un appel à la lucidité et au dépassement

Très attendu, l'écrivain Émile Gankama a clôturé la cérémonie avec des mots empreints de sincérité. Sans posture de donneur de leçons, il a invité le public à « déconstruire les idées reçues » sur les divisions Nord-Sud, au profit d'un débat apaisé et inclusif. Interrogé lors de la séance de questions-réponses, il a salué l'engagement du public et exprimé son espoir que ce livre serve de tremplin à un dialogue national lucide.

L'essai Tribaliste toi-même ! se présente ainsi comme un outil de réflexion critique et accessible, qui interpelle autant qu'il propose des mécanismes de changement. Dans un Congo encore traversé par des lignes de fracture invisibles mais vivaces, l'auteur lance un appel clair : celui de dépasser les appartenances imposées et d'envisager, enfin, une maison commune fondée sur l'intelligence, l'unité et le respect.

La rencontre s'est terminée en toute convivialité autour d'une séance dédicace d'un échantillon de l'ouvrage à l'honneur, moment d'échanges privilégiés entre l'auteur et son public.

Notons qu'Emile Gankama, docteur en sociologie et directeur des rédactions aux Dépêches de Brazzaville, est l'auteur de plusieurs autres ouvrages tels que Famille africaine ; A la vie, bel hommage ; La ville aux âmes ivres ; Congo Brazzaville : la clameur démocratique des années 1990 ; etc.