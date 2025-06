Congo-Brazzaville: Relance des compétitions - La Fécofoot désigne une équipe pour échanger avec le ministère des Sports

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a tenu, le 7 juin à Brazzaville, sa session du Comité exécutif au cours de laquelle l'état des lieux des saisons 2023-2024 et 2024-2025 a été fait tout en mettant l'accent sur la relance des compétitions.

« Le contexte dans lequel nous nous trouvons présentement nous presse résolument à nous remettre au travail », a expliqué le président de la Fécofoot, Jean Guy Blaise Mayolas, dans son mot d'ouverture.

La tenue de cette réunion est la suite logique de la réintégration du Comité exécutif dans les locaux de la Fécofoot. Ses membres ont pris acte de leur réintégration à leur siège, précisant qu'elle marque ainsi une étape importante dans la redynamisation des instances de la Fécofoot.

Pour ce faire, la Fécofoot a désigné une équipe pour rencontrer le cabinet du ministre des Sports afin de faire le point en vue de la reprise des compétitions. Cette démarche fait suite à ses rencontres multiples rencontres avec la famille du football au cours desquelles « tous les acteurs rencontrés ont manifesté l'intérêt de voir redémarrer, dans les plus brefs délais, les activités sportives à travers tout le pays », précise le communiqué final des travaux.

Elle a rendu, par ailleurs, un hommage à tous ceux qui ont oeuvré dans la résolution de la crise du football congolais. « Ainsi, pour ne pas laisser la situation s'enliser puisqu'elle desservait notre football, les autorités, tout comme les hautes institutions, dans un élan collectif d'actions, se sont mobilisés pour trouver une issue heureuse à cette crise. Ces autorités et institutions ont eu à engager des contacts d'échange et de concertation avec notre Comité exécutif. Les efforts déployés n'ont pas été vains », a reconnu Jean Guy Blaise Mayolas.

Le président de la Fécofoot a ajouté : « Nous nous félicitons de l'aboutissement heureux de cette situation et saisissons cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude à monsieur le président de la République, chef de l'Etat, son excellence Denis Sassou N'Guesso; notre reconnaissance et nos remerciements à monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso; à monsieur le président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo; à monsieur le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isidore Mvouba; et à monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé; ainsi qu'à la justice congolaise ».

La Fécofoot a également désigné des commissaires Fédération internationale de football association-Confédération africaine de football pour le cycle 2025-2027. Jean Médard Kosso et Victor Magloire Nganguia ont été désignés chez les hommes tandique Elise Mankou et Chimène Nombault l'ont été chez les femmes. Les points sur les postes vacants au sein du Comité exécutif et la convocation de la prochaine assemblée générale ordinaire ont été renvoyés à la prochaine session.