Tunisie: Secteur industriel - Le pays est parvenue en 2024, à réduire environ 13,3 millions de tonnes équivalent CO₂

L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) accompagne la transition écologique du secteur industriel en Tunisie à travers un ensemble d'initiatives, a indiqué le représentant de l'organisation onusienne en Tunisie, Lassaad Ben Hassine.

Dans une interview télévisée réalisée au studio de l'Agence TAP, il a ajouté que depuis la réalisation des projets liés à cette transition, la Tunisie est parvenue en 2024, à réduire environ 13,3 millions de tonnes équivalent CO₂, et ce, dans le cadre des efforts déployés pour assurer la transition vers une économie industrielle verte.

Ben Hassine a présenté, à cette occasion, une panoplie de projets contribuant à la réduction des gaz à effet de serre, dont , essentiellement, le projet de l'Amendement de Kigali au Protocole de Montréal lequel intègre les technologies de réfrigération écologiques et développant des systèmes de collecte et de traitement des gaz usagés dans le secteur de la réfrigération.

Il a, également, cité le projet de transport électrique propre, visant à mettre en place un cadre réglementaire et fiscal pour encourager l'adoption du transport urbain électrique, considéré comme un moyen efficace pour réduire la pollution de l'air en milieu urbain et promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables.

Ce projet qui s'étale jusqu'à 2028, ambitionne de réduire les émissions directs de gaz à effet de serre de 1,5 million de tonnes équivalent CO₂ et 3,5 millions de tonnes indirectement, au cours de la période 2022/2037.

Le responsable a souligné que davantage d'efforts seront déployés pour améliorer la performance environnementale des entreprises industrielles, à travers l'accompagnement de 24 établissements dans l'adoption de solutions technologiques en vue de réduire la consommation d'énergie et d'eau, tout en améliorant leur impact environnemental, en particulier, dans les secteurs à fort impact écologique.

Et de poursuivre que l'économie circulaire et l'innovation industrielle ont un rôle central dans la transition vers un modèle économique tunisien plus compétitif et durable.

Il a, également, souligné que l'économie verte constitue un modèle de développement visant à renforcer le bien-être de l'Homme et la justice sociale, tout en diminuant les risques environnementaux et en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources, notamment, par la diminution des émissions carbone et la préservation des écosystèmes.

L'ONUDI oeuvre, selon lui, à concrétiser cette vision à travers des programmes et des projets soutenant des modèles de production plus durables et incitant à l'innovation industrielle, essentiellement, dans les secteurs à fort potentiel de croissance et de création d'emplois ce qui renforcera la compétitivité de l'économie tunisienne en dépit des mutations environnementales mondiales.

Par ailleurs, le représentant de l'ONUDI en Tunisie a évoqué le projet du « textile circulaire », lequel a permis le recyclage des déchets textiles pour la production de 224 mille jeans, ce qui illustre la capacité de ce secteur à créer de la valeur ajoutée à travers le recyclage, réduire la pression environnementale et créer des emplois verts.

Il a avancé qu'une feuille de route nationale pour le textile circulaire est en cours d'élaboration. Il s'agit d'un document d'orientation vers une économie plus efficiente et durable en se basant sur la reconfiguration des chaînes de production selon les principes de l'économie verte.

« Les projets de l'ONUDI en Tunisie concrétisent l'engagement de l'organisation à soutenir les efforts déployés par le pays pour construire un modèle industriel à faible émission de carbone, en se basant sur l'innovation, le recyclage et l'amélioration de la performance environnementale », a indiqué Ben Hassine.

Et de préciser que la transition est désormais une condition essentielle pour faire face aux changements climatiques et renforcer la compétitivité de l'économie tunisienne dans des marchés mondiaux où la performance environnementale devient un critère central dans les échanges commerciaux et industriels.