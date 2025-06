Gambie: Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) indique que le renforcement des capacités du personnel est un outil moteur pour son institution

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, a parlé de l'essence et de l'impact du renforcement des capacités du personnel dans tous les secteurs, affirmant qu'il s'agit d'un outil moteur pour l'Administration Fiscale de la Gambie.

Il a ajouté que cela permet de fournir des services efficaces et adéquats sur le lieu de travail, tout en exprimant sa satisfaction quant au niveau de collecte des recettes dans ce pays.

Il a fait ces remarques lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'ouverture officielle d'une formation de deux jours pour le personnel de l'Administration Fiscale de la Gambie, organisée par le Département de la Gestion des Risques d'Entreprise, des Réformes, de la Modernisation et des Technologies de l'Information.

La formation a été suivie par plus de trente membres du personnel du département susmentionné de l'Administration Fiscale de la Gambie.

Selon Mr Darboe, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) continue d'année en année à obtenir des résultats relativement bons en matière de génération de revenus, ce qu'il attribue au renforcement continu des capacités dont bénéficie son personnel. Il a assuré qu'il n'hésiterait nullement à donner à son personnel l'occasion de découvrir et d'exploiter les nouvelles innovations et connaissances à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

Il a souligné l'importance de cette formation, affirmant qu'on ne saurait trop insister sur le fait que les connaissances acquises auront un impact considérable sur leur travail. Il a invité les participants à accorder le plus grand sérieux à cette formation et les a exhortés à participer pleinement et à rendre la formation interactive.

Il a également rappelé aux participants qu'ils devront se montrer à la hauteur des attentes qu'une telle initiative louable leur imposera. Selon lui, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) requiert un personnel intègre et soigneux car la fonction que cette institution accomplit implique des ressources financières. Et cela, selon le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), n'est aucunement un jeu d'enfant.

Mr Musa Saidykhan s'est exprimé au nom du directeur de la Gestion des Risques de l'Entreprise, des Réformes, de la Modernisation et de l'Informatique. Il a félicité l'organisateur de la formation - le Département de la Gestion des Risques d'Entreprise, des Réformes, de la Modernisation et de l'Informatique - pour un excellent travail. Il a déclaré que le programme marque une nouvelle étape importante dans le parcours de transformation de l'institution, visant le renforcement de la capacité collective dans les processus de gestion des risques, qui sont cruciaux pour le succès et la durabilité de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) en tant qu'institution.

« Au cours des deux prochains jours, vos capacités seront renforcées sur la manière d'identifier et de traiter les risques. Ces processus ne sont pas uniquement des concepts théoriques, mais des outils pratiques qui nous permettront d'anticiper les défis, d'atténuer les menaces et de saisir les opportunités dans un paysage opérationnel en constante évolution. »

« Pour l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), cette formation est un investissement stratégique dans notre capacité à préserver la collecte des recettes, à améliorer la prestation de services et à maintenir la confiance du public. En tant qu'institution chargée de mobiliser des ressources pour le développement national, nous ne pouvons pas nous permettre d'être réactifs. Nous devons être proactifs, tournés vers l'avenir et résistants face aux risques. Cette formation témoigne de notre engagement en faveur de l'excellence et de notre détermination à instaurer une solide culture de gestion des risques à tous les niveaux de l'institution. »

« Pour les participants, la formation est conçue pour les doter des connaissances, des compétences et des outils nécessaires à l'identification précoce des risques, à l'évaluation précise de leur impact, à la mise en oeuvre de contrôles efficaces et à l'établissement de rapports transparents sur les résultats. »