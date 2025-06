Sénégal: Nettoiement spécial Tabaski - L'État déploie plus de 5.500 agents à travers le pays

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Bala Moussa Fofana, a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation exceptionnelle de plus de 5.500 agents à travers le pays, engagés pour assurer la propreté des villes à l'occasion de la Tabaski.

En visite de terrain samedi soir à Dakar, le ministre a salué les efforts conjoints de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) et de la Direction du cadre de vie et de l'hygiène publique. Il a souligné la coordination efficace ayant permis le déploiement d'équipes opérationnelles dans toutes les régions, travaillant sans relâche depuis plus de trois semaines pour anticiper les importants volumes de déchets générés par la fête.

« Nous voulons qu'à l'issue de cette fête, les Sénégalais retrouvent un cadre propre », a déclaré le ministre, insistant sur la nécessité d'une action précoce et bien coordonnée.

Il a également mis en avant la dimension pédagogique de l'initiative, qui cible vendeurs de moutons, commerçants et collectivités territoriales, afin de renforcer une conscience collective autour de la propreté urbaine.

Au cours de sa tournée dans la capitale - notamment au marché HLM, à Gueule Tapée, au Centenaire et à Petersen - Bala Moussa Fofana a noté une nette amélioration de l'organisation et une implication accrue des citoyens : « J'ai vu plus de sérénité, une meilleure organisation, et surtout des citoyens de plus en plus engagés à côté de l'État pour un cadre de vie sain. »

Le ministre a enfin rappelé que l'engagement de l'État ne se limite pas aux moyens logistiques, mais vise aussi à encourager un changement durable dans les comportements en matière de propreté.