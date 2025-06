Sénégal: Match amical - Le pays défie l'Angleterre, ce mardi, à Nottingham

L'équipe nationale du Sénégal s'apprête à disputer un deuxième match amical de la fenêtre FIFA de juin mardi 10 juin (19h GMT) face à l'Angleterre, au City Ground Stadium de Nottingham .

Quatre jours après un nul prometteur (1-1) contre l'Irlande à Dublin, les Lions de la Teranga souhaitent se racheter symboliquement après leur élimination 3-0 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Arrivée samedi à Nottingham, l'équipe sénégalaise a effectué son avant-dernier entraînement dimanche sur le campus de l'université de Nottingham . Le milieu Pape Guèye, indisponible vendredi, a réintégré le groupe, tandis que Pathé Ciss est resté à l'écart.

Le sélectionneur Pape Thiaw pourra compter sur un effectif presque au complet, y compris plusieurs cadres non utilisés vendredi dernier, comme le capitaine Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Edouard Mendy ou Nicolas Jackson .

Les Three Lions, en phase de reconstruction, arrivent au match après une victoire laborieuse 1-0 contre Andorre, grâce à un but d'Harry Kane en seconde période - prestation largement critiquée par les observateurs, notamment Roy Keane . En 21 confrontations entre nations africaines, l'Angleterre conserve un bilan impressionnant : 15 victoires et 6 nuls, sans défaite .

Ce duel de prestige au City Ground constitue une chance pour le Sénégal de confirmer sa montée en puissance et d'offrir à ses supporters une performance convaincante face à une équipe du top-niveau européen. Cette affiche s'inscrit également dans la préparation aux prochaines échéances, notamment les qualifications pour la CAN et le Mondial 2026.