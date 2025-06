Egypte: Le ministre de l'Électricité inspecte la centrale de Grand'Maison

Dans le cadre de l'orientation générale et de la stratégie du ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables visant à maximiser l'exploitation des technologies modernes et des solutions innovantes dans les différents domaines, à améliorer le système énergétique, à s'appuyer sur les énergies nouvelles et renouvelables dans le mix énergétique et dans la transition énergétique, ainsi qu'à gérer et investir efficacement ces sources pour en optimiser les retombées afin de renforcer la durabilité énergétique, fournir des solutions énergétiques propres et sûres, améliorer la qualité de l'alimentation électrique et garantir la continuité de l'électricité, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Dr. Mahmoud Esmat, a entamé sa visite en France par l'inspection de la centrale de « Grand'Maison », considérée comme la plus grande installation hydroélectrique fonctionnant par pompage-turbinage en Europe.

Elle a été choisie comme site pilote pour plusieurs projets financés par l'Union européenne, visant à tester une série de technologies intelligentes pouvant contribuer à la stabilité du réseau électrique, en cohérence avec la stratégie énergétique nationale et le plan du secteur électrique visant à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Cela implique l'intégration de projets de pompage-turbinage pour sécuriser le réseau électrique unifié et garantir la durabilité et la stabilité de l'alimentation en électricité.

Dr Mahmoud Esmat a écouté une présentation détaillée des responsables de la centrale concernant l'importance des projets de production d'électricité par pompage et stockage d'eau, en tant que l'une des principales sources d'approvisionnement des réseaux électriques en énergie propre, durable et stable. Il a également pris connaissance des économies de carburant réalisées et des technologies utilisées à la centrale de Grand'Maison, qui a une capacité de 1800 mégawatts et comprend 12 turbines et 9 pompes. L'installation se compose de deux centrales : l'une en surface pour la production hydroélectrique conventionnelle, et l'autre en souterrain pour le pompage et la production d'électricité. La centrale joue un rôle crucial pendant les heures de pointe pour stabiliser le réseau français.

Elle est équipée d'unités turbopompes réversibles sophistiquées capables de fonctionner dans deux sens : comme turbines pour produire de l'électricité en relâchant l'eau, et comme pompes pour remonter l'eau durant les périodes de faible demande énergétique. La production annuelle d'électricité de la centrale est de 1420 gigawattheures, et elle peut augmenter sa production en trois minutes pour alimenter jusqu'à 1,8 gigawatt d'électricité.

Dr Mahmoud Esmat a mis l'accent sur l'importance des technologies modernes, l'évolution des spécifications techniques et de construction de la centrale, des systèmes d'exploitation et du centre de contrôle, ainsi que la coordination avec l'opérateur du réseau. Il a également mis l'accent sur la volonté d'élargir la coopération avec la partie française et de tirer parti de l'expertise des entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables, tout en travaillant à attirer davantage d'investissements français en Égypte.

Cela s'inscrit dans le cadre de la coopération et du partenariat existants entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment l'énergie propre, le pompage-turbinage, le soutien et le développement du réseau électrique, les centres de contrôle, la formation et la réduction des pertes. Il a également souligné l'importance que le secteur de l'électricité accorde à l'attraction et à l'encouragement de l'investissement privé national et étranger.