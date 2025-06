Ethiopie: La Conférence des Nations Unies sur les océans s'ouvre avec des appels à une action urgente pour préserver la santé des océans.

Addis-Abeba — La Conférence de haut niveau des Nations Unies sur les océans de 2025, visant à soutenir la mise en oeuvre de l'Objectif de développement durable n° 14 - conserver et exploiter durablement les océans, les mers et les ressources marines s'ouvre aujourd'hui à Nice, en France.

Coorganisée par les gouvernements français et costaricien, cette conférence de quatre jours s'est ouverte par des appels forts à accélérer l'action et à mobiliser tous les acteurs pour la conservation et l'exploitation durable des océans.

« J'exhorte tous les pays à prendre des engagements ambitieux », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans son discours d'ouverture de la Conférence ce matin.

Le président français Emmanuel Macron, intervenant également lors de la cérémonie d'ouverture, a déclaré : « Nous devons revitaliser le multilatéralisme derrière le Secrétaire général des Nations Unies », ajoutant que « la seule façon de relever ce défi est de mobiliser tous les acteurs, chefs d'État et de gouvernement intervenant ici, mais aussi scientifiques.»

Le président costaricien Rodrigo Chaves Robles a déclaré : « Ce sommet doit rester dans les mémoires comme le moment où le monde a compris que la protection de l'océan n'est pas une simple option.

Il s'agit plutôt d'une question morale, économique et, de fait, d'une protection minimale.»

Réunissant des dirigeants mondiaux, des scientifiques, des représentants du secteur privé, de la société civile, des peuples autochtones et des communautés locales, ce rassemblement de haut niveau souligne le rôle vital de l'océan dans la régulation du climat, le maintien de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, et la préservation de la biodiversité.

L'océan subit une pression croissante du fait du changement climatique et de l'activité humaine. Les températures record impactent gravement la vie marine, tandis que les menaces croissantes liées à la pollution, à la surpêche et à la perte de biodiversité poussent les écosystèmes marins au bord du gouffre.

La Conférence devrait adopter une déclaration politique négociée au niveau intergouvernemental qui, avec un registre d'engagements volontaires de tous les secteurs, sera appelée le Plan d'action de Nice pour l'océan.

Le plan vise à catalyser une action urgente, inclusive et scientifique pour préserver l'océan pour les générations présentes et futures.