Algérie: L'Aïd El-Adha célébré dans la joie, la sérénité et la solidarité

Alger — Les Algériens ont célébré l'Aïd El-Adha dans la joie, la sérénité et la solidarité grâce aux mesures prises par l'Etat qui, soucieux de perpétuer le rite du sacrifice, a réuni toutes les conditions permettant aux citoyens de passer une bonne fête, notamment en assurant la disponibilité des produits alimentaires et des services durant les trois jours de l'Aïd.

Comme chaque année, les corps de sécurité, représentés par la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale et la Protection civile, ont mis en place pour l'Aïd des dispositifs de prévention pour protéger les citoyens et leurs biens et assurer le maintien de l'ordre public, ce qui a effectivement contribué à créer un climat de quiétude et de sérénité à travers l'ensemble du territoire national.

Ces dispositifs de prévention étaient axés sur les actions de proximité, la valorisation du service public, l'assistance aux citoyens, notamment dans les zones enclavées.

Les équipes de la Protection civile étaient, quant à elles, mobilisées tout au long de l'Aïd pour parer tout imprévu.

Une opération qui s'est poursuivie après l'Aïd afin d'éliminer tous les déchets découlant du sacrifice.

Dans ce cadre, le programme mis en place par la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) à l'occasion de l'Aïd El-Adha a permis d'assurer la continuité du service public de l'eau et de l'assainissement à Alger et ses environs, et ce, grâce à la mobilisation des équipes techniques spécialisées 24h/24 pour la surveillance et la maintenance des réseaux d'assainissement, aux interventions proactives pour l'assainissement des canalisations principales et à l'intensification des opérations de maintenance.

La Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) a veillé, elle aussi, à garantir la disponibilité de tous les produits pétroliers, y compris le gaz butane, à travers l'ensemble de ses stations-service et points de vente durant les jours de l'Aïd.

Les acteurs de la société civile ont, de leur côté, tenu à partager la joie de l'Aïd avec les malades hospitalisés, les pensionnaires des foyers pour personnes âgées et les enfants des centres pour enfance assistée.

Ils ont également tenu à perpétuer les valeurs d'entraide et de solidarité incarnées par cette fête religieuse en organisant des campagnes de don de sang.