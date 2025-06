Algérie: Université Ferhat-Abbas de Sétif - 3 chercheurs obtiennent un brevet dans le domaine de la dosimétrie luminescente

Sétif — Trois chercheurs de l'Université Farhat Abbas (Sétif 1) ont obtenu un brevet dans le domaine de la dosimétrie luminescente, en améliorant la sensibilité des appareils de mesure en radiologie, a indiqué, lundi, le directeur de cet établissement d'enseignement supérieur, le Pr Mohamed-Elhadi Latreche.

Le brevet, déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INAPI), consacre les travaux des enseignants-chercheurs Fayçal Kharfi, Chahrazed Benkhelifa et Malia Hemissi, a précisé le même responsable à l'APS.

Cette innovation représente un "développement qualitatif" dans le domaine de la dosimétrie luminescente à base d'Alumine, doublement dopée à l'Antimoine (Sb) et au Sodium (Na) pour utilisation en dosimétrie des rayonnements ionisants ce qui, selon le Pr Latreche, "améliore l'efficacité et la sensibilité des appareils de mesure dans les environnements radiologiques" et "ouvre de nouveaux horizons en matière de recherche, de médecine et d'industrie".

Le directeur de l'université Ferhat-Abbas s'est félicité de cette réalisation qui traduit, a-t-il dit, l'esprit d'innovation et qui caractérise l'université et renforce son rayonnement aux niveaux national et international. Il a affirmé, dans ce contexte, que l'université "soutient toutes les initiatives de recherche qui élèvent le niveau des connaissances et contribuent à servir le pays et la société".

Ce brevet "étoffe la série de succès remportés par l'université de Sétif au cours des dernières années et confirme, une fois de plus, la dynamique imprimée à la recherche scientifique et illustre les compétences académiques de cette institution universitaire", a encore souligné le Pr Latreche.