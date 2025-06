Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 juin 2025

revue de presse

Sommet « L’Afrique pour l’Océan » : Mohammed VI appelle à une Afrique unie pour les océans

A l’ouverture du Sommet « L’Afrique pour l’Océan », auquel ont pris part plusieurs Chefs d’État et de gouvernement, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, ainsi que des représentants de haut niveau d’organismes internationaux, la Princesse Lalla Hasnaa a donné lecture du message adressé par le Roi Mohammed VI aux participants.

Le roi Mohammed VI a exhorté l’Afrique à s’approprier pleinement son destin maritime et à renforcer la coopération autour de ses espaces océaniques, dans un message fort adressé aux participants du Sommet « L’Afrique pour l’Océan », qui s’est ouvert lundi au Palais des rois sardes à Nice sous la co-présidence de la princesse Lalla Hasnaa et du président français Emmanuel Macron. (Source apanews)

Le Kremlin confirme encore vouloir renforcer sa coopération avec l'Afrique

Le groupe Wagner a annoncé il y a quelques jours quitter le Mali, où il était présent depuis 2021. Une autre organisation russe, cette fois très directement sous le contrôle du ministère de la Défense, va prendre le relais : l’Africa Corps. Le Kremlin ce lundi 9 juin a confirmé sa ligne : le renforcement des liens avec le continent africain.

L’intention de s'enraciner. Sans commenter directement ce chassé-croisé ni faire référence au groupe paramilitaire de feu Evgueni Prigojine. C’est le sens du message du Kremlin envoyé ce lundi par son porte-parole Dmitri Peskov. (Source RFI)

Au Kenya, la mort en garde à vue d’un blogueur suscite un émoi national

Au Kenya, les circonstances de la mort d’Albert Ojwang, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 juin, dans une cellule du commissariat central de Nairobi demeurent pour l’heure obscures. La police affirme qu’il s’est suicidé, mais sa famille et plusieurs organisations de défense des droits humains doutent de cette version. Une autopsie devait avoir lieu lundi.

A l’annonce de son décès, les réseaux sociaux se sont enflammés et un hashtag, #JusticeForAlbertOjwang, est apparu. Dans la journée de lundi, des dizaines de personnes se sont retrouvées devant la morgue où doit être effectuée l’autopsie, réclamant la transparence sur les conditions de son décès. Plusieurs pancartes, dont « Ruto must go !! » [« Ruto doit partir !! », du nom du président kényan, William Ruto] reprenant le slogan des manifestations antitaxes de juin 2024, sont apparues. (Source Lemonde Afrique)

Plusieurs pays africains interdits de Visa pour les Etats-Unis

Les ressortissants de 12 pays se verront désormais refuser l’entrée à l'États-Unis. La mesure connue sous le nom de “Travel Ban” édictée la semaine dernière par Donald Trump est entrée en vigueur dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin, selon le texte du décret présidentiel.

La Maison Blanche entend « protéger les Etats-Unis des terroristes étrangers et des autres menaces pour la sécurité nationale » dans un contexte de tensions liées à la migration. (Source Africanews)

Le Nigeria relance l’exportation pétrolière terrestre après 50 ans d’absence

Le Nigeria a franchi une étape majeure dans son industrie pétrolière avec l’entrée en service du terminal onshore d’Otakikpo, situé dans le sud-est du pays. Il s’agit du tout premier terminal terrestre d’exportation construit depuis plus de cinquante ans. Cette infrastructure stratégique marque le retour du Nigeria dans le circuit mondial des exportations pétrolières onshore, longtemps négligées au profit des installations offshore.

Ce terminal, conçu par la société nigériane Green Energy International Ltd, affiche une capacité de pompage de 360 000 barils par jour. Pour sa première phase, l’investissement atteint 400 millions de dollars, avec une ambition à terme de porter le montant total à 1,3 milliard. Côté stockage, le site peut déjà accueillir 750 000 barils, extensible à 3 millions. L’initiative illustre la montée en puissance du secteur privé local dans le développement énergétique. (Source Africapresse)

Djibouti : L’Etat et l’OIT unis pour l’emploi des jeunes

À l’occasion de la 113ᵉ Conférence internationale du Travail à Genève, le gouvernement djiboutien réaffirme son engagement aux côtés de l’OIT pour promouvoir l’employabilité et renforcer la protection sociale, dans un contexte marqué par des défis majeurs liés à l’urbanisation et à la jeunesse. Cette mobilisation intervient alors que le chômage touche près de la moitié de la population active et frappe particulièrement les jeunes.

Avec près de 50 % de chômage en 2022 et 70 % chez les jeunes de moins de 30 ans Djibouti fait face à un défi socio-économique majeur. Le gouvernement, engagé aux côtés de l’Organisation internationale du Travail (OIT), place l’employabilité des jeunes au cœur de ses priorités, comme l’a rappelé le ministre du Travail Omar Abdi Said lors de la 113ᵉ Conférence internationale du Travail à Genève. (Source Africa 24)

Nord-Togo : Les FAT tiennent bon face aux djihadistes

Dimanche 8 juin, dans le village de Kpinkankandi, situé dans la préfecture de Kpendjal, à l’extrême nord-est du Togo, les Forces armées togolaises (FAT) ont repoussé avec succès une attaque terroriste menée par des éléments armés venus du Burkina Faso voisin.

L’intervention rapide et maîtrisée des soldats a permis de neutraliser plusieurs dizaines d’assaillants et de saisir un important lot d’armement et de motos.

La préfecture de Kpendjal, frontalière avec le Burkina Faso, est l’une des zones les plus exposées à la menace djihadiste dans la région des Savanes. Elle est depuis plusieurs années le théâtre de tensions sécuritaires croissantes, dues à l’expansion des groupes extrémistes actifs au Sahel. (Source togonews)

Niger : Exécution officielle de l’hymne de l’AES à Niamey

Dans un geste symbolique fort, les trois pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES) ont procédé ce lundi 9 juin 2025 à l’exécution de leur hymne commun. À Niamey, la cérémonie a été présidée par le Chef de l’État nigérien, marquant une nouvelle étape dans la consolidation de la Confédération.

Le président du Niger, le général Abdourahamane Tiani, a présidé ce lundi à Niamey la cérémonie officielle d’exécution de l’hymne de la Confédération des États du Sahel (AES), un moment symbolique fort dans le processus de consolidation de cette union regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

L’événement s’est tenu simultanément dans les trois pays membres et marque l’aboutissement d’un processus de création lancé deux mois plus tôt à l’initiative des ministres en charge de la Culture des États membres. (Source maliweb)

BAL 2025 : Al Ittihad et Al Ahli Tripolis qualifiés en demies

Le Final 8 de la Basketball Africa League (BAL 2025) tient toutes ses promesses pour ses débuts à Pretoria. Les deux premiers quarts de finale disputés ont offert du spectacle et suspense dans une ambiance survoltée, mais au finale la logique a été respectée sur le parquet. Pourtant opposé au FUS Rabat, Al Ittihad Alexandrie aura dû s'employer. Les Egyptiens ont été poussés dans leurs retranchements par les Marocains, avant de finir par forcer la décision en prolongation (86-83) et décrocher leur ticket pour les demi-finales.

Des demies que verront aussi les joueurs l'Al Ahli Tripoli. Face aux novices portugais de Krio Star, les Libyens ont fait parler leur expérience pour prendre le dessus avec la manière au fil des minutes (107-81). Après sa phase de Conférence passée haut la main, le club libyen confirme ses ambitions pour cette édition de la BAL. (Source SportNewsAfrica)

Égypte : Importantes découvertes archéologiques à Louxor

Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé, dimanche, une série de découvertes archéologiques majeures dans le gouvernorat de Louxor, en Haute-Égypte. Certaines remontent à la XXIe dynastie (1076 à 944 av. J.-C.).

Parmi les trouvailles, une mission égyptienne opérant sur le site de Naga Abou Asba, à Karnak, a mis au jour un impressionnant mur en briques crues, érigé sous le règne du roi Menkheperre. Selon Abdel-Ghaffar Wagdi, directeur général des Antiquités de Louxor, chaque bloc de ce mur porte le nom du souverain et de son épouse. Une porte en grès a également été retrouvée à l’intérieur de la structure. (Source beninwebtv)