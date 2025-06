Tunisie: Le livre face au numérique au Palais du Baron d'Erlanger - La pérennité du livre, enjeux et défis

Dans un environnement hyperconnecté où l'information circule en continu, le temps long de la lecture, la matérialité du livre et ses fonctions culturelles, éducatives et sociales méritent une réflexion renouvelée. Cet événement s'inscrit dans un contexte marqué par les mutations profondes que connaît le monde du livre à l'ère du numérique.

L'essor des technologies digitales a bouleversé les modes de production, de diffusion et d'accès à la lecture, suscitant de nouvelles pratiques et reconfigurant le rôle du livre dans les sociétés contemporaines.

Une conférence-débat a été organisée autour de cette thématique, animée par Hatem Bourial, journaliste, écrivain et acteur culturel engagé dans la valorisation du livre et de la pensée critique en Tunisie. Elle a réuni des intervenants issus de divers maillons de la chaîne du livre : Wafa Ghorbel, romancière, universitaire et autrice-compositrice-interprète, Mourad Boubaker, cofondateur de «Hkeyet Edition» et de «Clik2read», Thouraya Daouas, experte en IA et en digital Learning ; et Raja Sabta El Amri, autrice et fondatrice du projet "Dis maman, dis papa". Les conviés triés sur le volet ont échangé autour des nouveaux usages et des défis auxquels la filière du livre est confrontée en Afrique du Nord, en particulier en Tunisie.

L'objectif est d'interroger la cohabitation entre supports papier et numériques, d'identifier les enjeux liés aux transformations des habitudes de lecture, notamment chez les jeunes générations, et de réfléchir aux perspectives pour les professionnels du secteur dans l'espace francophone.

Engagée de longue date dans le soutien à la création littéraire, à la professionnalisation des acteurs du livre et à la valorisation de la diversité culturelle et linguistique, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) accompagne de nombreuses initiatives à travers le monde, telles que «le Prix des cinq continents de la francophonie » ou encore le «Prix Ibn Khaldoun-Senghor de la traduction ».

Cette rencontre s'est inscrite dans cette dynamique, en offrant un espace de dialogue, de mise en réseaux et de propositions.

Elle s'adresse aux professionnels du livre, aux institutions culturelles, aux étudiants, aux influenceurs culturels ainsi qu'au grand public intéressé par les enjeux liés à la lecture et à la culture. La Repan est la Représentation de l'OIF pour l'Afrique du Nord.