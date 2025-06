Tunisie: Hand - Le CAB en Nationale A - Une accession bien méritée !

Une première étape vers sa place naturelle...

Tout le monde, dans la large famille cabiste, a poussé un ouf de soulagement au coup de sifflet final de l'arbitre qui a officié le match du CAB contre l'OM à Médenine. On avait peur, du côté bizertin, que le scénario de la saison passée se répète, à savoir un échec aux derniers mètres contre ce même adversaire dans des conditions extrêmement hostiles.

Cette fois-ci, l'équipe entraînée par Wassim Sfaxi a réussi à défier donc tous les obstacles et remporter une victoire, certes in extrémis ( 28- 27), mais synonyme d'accession en Nationale A. Il s'agit d'une consécration bien méritée au vu du long parcours plutôt semé d'embûches. Il a fallu faire beaucoup de sacrifices pour parvenir à ce résultat.

En effet, une première étape dominée largement par les camarades de l'excellent gardien de but, Mohammed Ferid Ouaddhour, puis une deuxième phase, celle du play off, très disputée, constituée d'équipes comme le SCBA, l'O Médenine, Sayada, ou la JSK, toutes aussi coriaces les unes que les autres, montrent à quel point le chemin est difficile pour accéder au rang supérieur !

Il faut reconnaître que la cohésion du groupe est restée suffisamment solide depuis l'année précédente pour pouvoir enfin être récompensée au bout du compte. À chaque sortie, le président était toujours là pour booster les joueurs et le staff technique insistant sur le fait que le CAB méritait mieux que la Nationale B et sa place naturelle est qu'elle soit parmi l'élite. Ce discours, très important sur le plan psychologique, a fini par payer puisque les Ouaddhour, Balayé, Chaari et les autres se sont surpassés quand il fallait le faire.

C'est-à-dire aux moments les plus délicats de la saison.

Une vieille tradition

Toutefois, cette accession n'est pas une fin en soi, il va falloir se doter des moyens nécessaires pour la saison à venir et viser l'Elite. Le Handball à Bizerte draine du monde depuis toujours. Il s'agit d'une bonne vieille tradition où le public «jaune et noir» passe du bon temps. Depuis l'ancienne appellation du CSB, Croissant Sportif Bizertin, qui évoluait au terrain du bac avant la construction du pont mobile, au début des années 80 et au terrain du Nord à Bab Mateur jusqu'à la salle Mohammed Fatnassi.

L'on se rappelle des frères Demni, Ben Romdhane Katkout, Feu Chridi, Amor Zaibi, les frères Nouri, Ben Nasr, Tawfik Chakroun, Makhlouka, Ben Jemaa ou encore les excellents gardiens de but Haj Younes et Mohammed Mokrani et la liste est longue, très longue... Espérons que cette nouvelle génération donnera les mêmes sensations que sa précédente...