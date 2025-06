Tunisie: Le Président de la République avance contre la sous-traitance - L'Etat social en marche sur le court et le long terme

La suite dans les idées et le suivi des décisions sont les concepts constituant les caractéristiques constantes dans le projet du président de la République en vue de répondre aux préoccupations et aux attentes du peuple tunisien dans la mesure où tout a été mis en oeuvre pour faire privilégier le volet social sans, toutefois, négliger la dynamique économique.

Parmi les dossiers brûlants ayant suscité l'intérêt des observateurs et de l'opinion publique, ces derniers temps, on citera celui du Code du travail, plus précisément celui de la sous-traitance et de son interdiction.

Prouvant, une fois de plus, qu'il ne tergiverse pas et qu'il tient à achever tout ce qu'il entreprend à propos des thèmes de l'utilité desquels il est convaincu et de leur aspect bénéfique pour le commun des citoyens, le Chef de l'Etat a insisté sur sa détermination à mettre un terme, une fois pour toutes, à ce procédé comparé par le Chef de l'Etat à une forme d'esclavagisme moderne.

En effet, en recevant, récemment, le ministre des Affaires sociales et le ministre des Technologies de la Communication, le Président Kaïs Saïed a réitéré qu'il est temps d'opter pour les solutions globales quel que soit le domaine concerné dans la mesure où il faut donner des suites favorables aux aspirations du peuple sans discrimination et dans toutes les régions du pays.

Ainsi, allant directement à la racine et en coupant l'herbe sous les pieds à ceux qui sont tentés de contourner les lois dans l'esprit malsain de préserver leurs pratiques jugées malsaines, le Chef de l'Etat a tenu à souligner que le projet de décret relatif à l'interdiction de ladite sous-traitance dans le secteur public constitue une rupture totale et définitive avec cette pratique tout en étant en parfaite homogénéité avec les termes et l'esprit du nouveau Code du travail.

Et après avoir affirmé que les auteurs de toute tentative de faire pression afin de contourner les nouvelles lois pour ne pas les appliquer et priver, de la sorte, les travailleurs de leurs droits, seront inéluctablement poursuivis par la justice conformément aux textes de loi destinés à être appliqués à tous.

Puis, dans un deuxième temps et joignant le geste à la parole, le Président Kaïs Saïed a été plus concret, encore, en annonçant une décision, qualifiée de majeure, en l'occurrence la dissolution de la société de services de communication "Itissalia" dont les agents seront recrutés et intégrés dans les entreprises publiques où ils exerçaient, selon les termes et les principes du Code du travail récemment modifié.

En effet, cette mesure, que certains n'hésitent pas à juger, déjà, comme étant révolutionnaire, devrait figurer dans le projet de décret visant à interdire la sous-traitance dans le secteur public, ce qui devrait, logiquement, procurer davantage de garanties et de sérénité sociale aux employés dont l'objectif final demeure la fin des injustices sociales tout en jetant les fondements d'une société équitable où la stabilité et la prospérité sont assurées pour tous.

En ces moments où le Chef de l'Etat réaffirme sa détermination et sa volonté de faire ancrer les bases de l'Etat social avec une égalité des chances pour tous les citoyens, certaines voix tentent de semer le doute en laissant entendre "le manque de fiabilité et d'efficacité desdites mesures" alors que les bienfaits à long terme sont reconnus par les économistes et les experts en finances, ce qui leur confère un cachet positif sur toute la ligne.