Tunisie: La fierté et l'honneur mérités

Les chiffres et les détails sur la situation actuelle des médecins de la santé publique explicités par le ministre de la Santé à l'intention des membres de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) sont édifiants et significatifs, à plus d'un égard.

D'abord, pour le choix de recourir par le ministre, sur instructions du président de la République, au discours de la vérité et de la transparence à l'adresse des représentants du peuple: un choix qui rompt définitivement avec les discours des époques révolues où l'on usait de toutes les astuces possibles en vue de cacher les vérités.

Ensuite, pour les énormes sacrifices consentis par nos jeunes blouses blanches qui réussissent à résister à toutes les tentations et choisissent d'exercer en Tunisie pour mériter de la confiance placée en eux par la communauté nationale. Considérant ces jeunes médecins comme un capital humain d'une valeur inestimable et une fierté qui dépasse nos frontières nationales. Et même si certains choisissent les euros ou les pétro-dollars, il subsiste toujours dans leurs coeurs le sentiment d'appartenir à la Tunisie et d'honorer ses couleurs et de porter haut son étendard.

Enfin, pour l'engagement résolu du président de la République et de son gouvernement à gagner la bataille de l'intégration, à jamais, des médecins tunisiens, en particulier les jeunes, dans le système de la qualité et de la performance. Le système sur lequel le Chef de l'Etat fonde les espoirs des Tunisiens de voir leur système sanitaire poursuivre, en dépit des entraves et des obstacles de tous bords, ses coups d'éclat, à travers les exploits que réalisent nos médecins aussi bien dans les campagnes du pays que dans les hôpitaux les plus huppés de Paris ou de Dubaï.

Et quand les moyens d'information relatent les performances tunisiennes dans ces pays et aussi dans les dispensaires essaimés à l'intérieur du territoire national, l'on ne peut qu'éprouver un sentiment réel de fierté et d'honneur pour ce qui a été déjà fait et pour ce qui le sera, à coup sûr, dans l'avenir. Tout en appelant à ce que ceux qui cherchent toujours à enrayer la roue soient sanctionnés par la justice à la mesure de leurs forfaits.