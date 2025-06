Tunisie: La startup tunisienne Kumulus Water lève 3,1 millions d'euros pour accélérer son expansion internationale

La filiale parisienne de Kumulus Water, startup tunisienne spécialisée dans la WaterTech et la production d'eau potable à partir de l'air, a levé avec succès 3,1 millions d'euros en amorçage. Cet investissement stratégique marque une étape importante dans la mission de Kumulus, qui vise à fournir une eau potable décentralisée et durable dans les régions confrontées à la pénurie ou au manque d'infrastructures fiables, précise la startup dans un communiqué.

Les fonds levés sont déjà en cours de déploiement pour accélérer le développement de Kumulus Boks, une nouvelle gamme de générateurs atmosphériques d'eau (GAA) à haute capacité, destinés à un usage industriel et communautaire, renforcer la présence de Kumulus en France, en Espagne et en Tunisie et soutenir son expansion en Arabie saoudite, un marché stratégique où les solutions durables pour l'eau sont essentielles.

"Nous sommes profondément reconnaissants envers nos investisseurs, actuels et futurs, pour leur confiance et leur soutien continu", a déclaré Iheb Triki, PDG et cofondateur de Kumulus. Il a également annoncé l'entrée au capital de Spadel, l'un des leaders européens de l'eau en bouteille, en tant que partenaire stratégique.

"Leur engagement à long terme en faveur du développement durable et de l'innovation est en parfaite adéquation avec nos valeurs. Leur implication témoigne de leur confiance dans notre technologie et notre vision", a-t-il ajouté.

"Le monde a besoin de solutions complémentaires pour répondre au défi croissant de la pénurie d'eau potable. Ce qui nous a convaincus, c'est la capacité de Kumulus à produire de l'eau localement, sans emballage ni transport, offrant ainsi une alternative véritablement durable", a pour sa part précisé Clément Yvorra, responsable du développement commercial mondial chez Spadel.

Fondée par de jeunes talents tunisiens issus du secteur high-tech, Kumulus Water développe des générateurs d'eau atmosphérique (GAA) capables de produire de l'eau potable à partir de l'humidité de l'air. Conçues pour fonctionner hors réseau et sans infrastructures, ses machines équipent déjà des écoles, des hôtels et des collectivités en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.