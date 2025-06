Tunisie: EST - Départ ce mercredi pour les États-Unis - On y va comme on est...

Les « Sang et Or » n'ont pas entrepris de préparation spéciale, ni opéré un mercato dédié à la Coupe du monde des clubs. L'aventure mondiale des clubs se fera avec les moyens du bord.

La délégation "sang et or" s'envolera ce mercredi pour les États-Unis via des vols réguliers en transitant par Paris. Et s'il est compréhensible que la délégation espérantiste n'affrétera pas de vol spécial pour ce déplacement aux USA, ce qui intrigue vraiment bon nombre de supporters est que la direction du club n'a pas profité de la fenêtre ouverte exceptionnellement par la Fifa en prévision de la Coupe du monde des clubs pour renforcer l'effectif.

Le président de l'Espérance Hamdi Meddeb et son entraîneur Maher Kanzari n'ont pas voulu de recrutements qui coûtent cher et dédiés uniquement au Mondial des clubs. Ils veulent renforcer l'effectif en prévision de la saison prochaine et préparer une équipe qui soit compétitive à l'échelle nationale avec plein de joueurs locaux de qualité. On s'attend aussi à des recrutements de joueurs étrangers en prévision de la Ligue des champions.

Cela dit, l'équipe participera à la Coupe du monde des clubs avec l'effectif actuel.

Une semaine avant le premier match

L'Espérance de Tunis n'a pas fait non plus de préparation spéciale. L'équipe s'entraîne normalement au Parc B et les joueurs profité d'un quartier libre le jour de l'Aïd avant de reprendre le chemin des entraînements.

Il n'y aura pas donc de match amical. Une fois la finale de la Coupe de Tunisie disputée, toutes les équipes censées servir de sparring-partners sont déjà parties en vacances.

En somme, on y va comme on est aux États-Unis. Cela dit, Maher Kanzari devra arrêter dans les heures à venir la liste des 23 joueurs qui seront du voyage mercredi.

Faire mieux que les fois précédentes !

Pour l'Espérance de Tunis, il s'agit de la quatrième participation à la Coupe du monde des clubs après 2011, 2018 et 2019. Les "Sang et or" affronteront au premier tour des adversaires qui sont très bien lotis. A titre d'exemple, Los Angeles Football Club, le dernier qualifié et qui complète le Groupe D, compte dans ses rangs les champions du monde français Olivier Giroud et Hugo Lloris. Ne parlons même pas du dernier adversaire de l'Espérance au premier tour, Chelsea.

Mohamed Amine Ben Hmida et ses camarades réussiront-ils à maintenir le cap et faire plus que de la simple figuration à la prochaine Coupe du monde des clubs ? Quel visage présenteront-ils ? Toute la question est là.

Car peu importe les choix faits en termes de recrutements, ce qui importe c'est que l'Espérance n'aille pas aux États-Unis pour faire de la figuration.

Programme des matchsMardi 17 juin

Lincoln Financial Field à Philadelphie (2h00) : Flamengo-EST

Vendredi 20 juin

GEODIS Park à Nashville (23h00) : Los Angeles FC- EST

Mercredi 25 juin

Lincoln Financial Field à Philadelphia (2h00) : EST-Chelsea