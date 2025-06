Tunisie: Injections esthétiques illégales - Alerte sanitaire sur le « Lemon Bottle »

Le ministère de la Santé met en garde contre l'utilisation d'un produit appelé "Lemon Bottle" qui est promu en ligne comme une injection destinée à dissoudre les graisses, en particulier chez les femmes. Ce produit n'est ni autorisé pour l'injection en Tunisie ni reconnu à l'international. Il n'est pas enregistré auprès de l'ANMPS (Agence Nationale Du Médicaments et des Produits de la santé) et sa composition exacte reste inconnue. De plus, aucune étude scientifique fiable ne prouve son efficacité ou sa sécurité.

Selon le ministère, ce produit présente des risques graves pour la santé, notamment des inflammations aiguës, des lésions des tissus, des obstructions vasculaires pouvant entraîner des thromboses, ainsi que la formation de nodules graisseux sous la peau. L'utilisation de Lemon Bottle par des professionnels de santé constitue une infraction sérieuse passible de sanctions pénales. En effet, les injections à visée esthétique ne doivent être pratiquées que par des médecins spécialistes agréés, et uniquement dans des établissements médicaux habilités.

Le ministère appelle les citoyens à faire preuve de vigilance et à éviter toute injection en dehors des cliniques médicales agréées, qu'il s'agisse de centres esthétiques non homologués ou de praticiens non qualifiés. Il insiste sur la nécessité de consulter un médecin spécialiste avant tout acte esthétique, afin de garantir la sécurité et la conformité des traitements.