Tunisie: Le gouvernorat de l'Ariana se prépare à sécuriser la récolte céréalière et à prévenir les incendies

Le gouvernorat de l'Ariana, avec l'ensemble de ses structures régionales, se prépare à sécuriser la récolte céréalière contre les incendies et à assurer le bon déroulement de la saison des moissons, qui débutera demain, mardi 10 juin 2025.

Lors d'une réunion de travail tenue hier, dimanche, le gouverneur Walid Sandid a souligné « l'importance de la récolte de la saison 2025, qui est un acquis national nécessitant le plus haut degré de préparation et de vigilance. Il a également insisté sur la nécessité d'élaborer un plan rigoureux pour sécuriser la saison des moissons et du stockage, incluant les aspects préventifs et proactifs, une intervention rapide si nécessaire, et la pleine assomption des responsabilités par chaque partie. »

Il a insisté sur la nécessité d'une coordination entre les structures sécuritaires et agricoles, recommandant de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles, ainsi que l'équipement logistique nécessaire.

Le gouverneur a également appelé à intensifier le travail de terrain conjoint par le biais de patrouilles de sécurité préventives, en collaboration avec la Garde Nationale et la Protection Civile, pour garantir une intervention immédiate en cas de besoin. Il a mis en avant l'importance de lancer des campagnes de sensibilisation et d'information destinées aux agriculteurs, les exhortant à prendre les mesures préventives essentielles, à renforcer la vigilance et la préparation tout au long de la période des moissons, à établir un plan de suivi quotidien du déroulement de la saison et du niveau de protection, et à s'assurer de la réactivité des équipes d'intervention rapide.

Dans une déclaration antérieure à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), le président de l'Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche, Kamal Belhaj, a confirmé que la récolte céréalière dans la wilaya d'Ariana pour la saison 2025 devrait être bonne, notamment suite aux pluies bénéfiques en quantités importantes.

Belhaj a précisé que la superficie des cultures céréalières dans le gouvernorat de l'Ariana s'étend sur environ 7 000 hectares, principalement du blé dur, et se concentre à Kalaât El Andalous, suivie par la région de Sidi Thabet, puis Raoued. Il est à noter que la superficie des grandes cultures dans est estimée à environ 15 000 hectares, dont 8 000 hectares de fourrages.