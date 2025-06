Ile Maurice: L'EDB au coeur d'un tournant stratégique pour l'économie mauricienne

Dans un contexte de refondation économique affirmée, le Budget 2025-2026, présenté le 5 juin par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, est perçu par les dirigeants de l'Economic Development Board (EDB) comme un jalon décisif. Pour le Chief Executive Officer (CEO) de l'institution, Mahen Kundasamy, ce Budget dépasse la simple logique comptable : il constitue une feuille de route pour la transformation économique de Maurice, articulée autour de trois axes fondamentaux - renouveau économique,nouvel ordre social et consolidation budgétaire.

Ce triptyque stratégique marque, selon Mahen Kundasamy, une rupture avec une décennie de croissance principalement tirée par la consommation pour amorcer une transition vers un modèle centré sur l'innovation, la productivité et l'investissement de qualité. Dans l'éditorial de la newsletter spéciale de l'EDB, le CEO met en avant la convergence entre les orientations gouvernementales et la mission de l'agence, tout en affirmant que l'EDB est désormais appelé à jouer un rôle moteur dans la conduite du changement.

Parmi les mesures phares du Budget saluées par Mahen Kundasamy figure la création du National Research and Innovation Institute, appelée à structurer l'écosystème de la recherche appliquée et du développement technologique. Autre élément clé : le lancement de l'Innovative Mauritius Scheme, qui vise à stimuler l'émergence de start-up et d'initiatives privées dans des domaines à forte valeur ajoutée. Le Budget consacre également des moyens pour accélérer la digitalisation, intégrer l'intelligence artificielle et valoriser les données ouvertes - autant d'outils pour renforcer la résilience et la compétitivité du pays.

L'objectif est clair :positionner Maurice comme un hub d'innovation régionale capable d'attirer des talents, des capitaux et des technologies dans un environnement géo-économique en pleine mutation. Cette ambition s'inscrit dans une vision de long terme portée par l'EDB, qui voit dans ce Budget une opportunité pour repenser les fondements du développement mauricien.

En pleine mutation

Pour accompagner cette dynamique, l'EDB entend opérer sa propre transformation interne. Il se repositionne comme un guichet stratégique pour les investisseurs,un accélérateur de projets publics et privés, et l'ambassadeur de la marque Maurice à l'international. Cela passera par une révision des procédures administratives, un renforcement de l'accompagnement personnalisé aux investisseurs ainsi qu'une meilleure articulation avec les ministères techniques et les opérateurs économiques. L'institution compte également jouer un rôle actif dansla création d'emplois de qualité dans les secteurs émergents, en lien avec les besoins du marché et les nouvelles chaînes de valeur globales. L'ambition affichée est de bâtir une économie davantage fondée sur les compétences, l'entrepreneuriat et la durabilité.

Plusieurs mesures destinées à l'inclusivité

L'autre axe fort mis en avant par Mahen Kundasamy est celle qui vise à autonomiser les femmes, à mobiliser les jeunes et à faire appel aux compétences de la diaspora mauricienne. L'EDB aura un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre de la nouvelle politique migratoire, avec la mise en place d'un système accéléré de délivrance des permis de travail pour les secteurs en tension. Objectif: attirer des talents internationaux pour répondre aux pénuries critiques et soutenir une croissance axée sur l'investissement et l'innovation. Dans cette logique, l'EDB est également appelé à contribuer activement à la nouvelle stratégie d'industrialisation orientée vers l'exportation, en facilitant les investissements directs étrangers (IDE) dans des filières porteuses et durables, tout en stimulant l'entrepreneuriat local.

Une gouvernance stratégique et proactive

Pour le président de l'EDB, Sanjay Bhunjun, ce Budget est «visionnaire», car il anticipe les profondes mutations en cours : ruptures technologiques, montée des risques climatiques, reconfiguration des chaînes de valeur mondiales. Il estime que les mesures annoncées constituent une réponse cohérente aux défis contemporains et une base solide pour repositionner l'économie mauricienne sur la scène internationale. Sous sa présidence, l'EDB déploiera une panoplie d'outils stratégiques: feuilles de route sectorielles, Investment Facilitation Task Force, nouveaux régimes de soutien aux entreprises, forums thématiques et dialogues public-privé. Cette approche intégrée vise à encourager l'investissement, à stimuler les exportations et à dynamiser les projets d'infrastructures en partenariat avec le secteur privé.

En filigrane, les interventions de Mahen Kundasamy et de Sanjay Bhunjun convergent autour d'une ambition commune :refonder le modèle économique mauricienpour le rendre plus agile, compétitif et inclusif. Dans ce nouveau cycle, l'EDB est appelé à jouer un rôle de catalyseur stratégique, en fédérant les énergies du secteur public, des opérateurs économiques, des talents locaux et de la diaspora, tout en consolidant les alliances internationales.

Ce Budget 2025-26, placé sous le sceau de la reconstruction économique, consacre ainsi«l'EDB comme pivot opérationnel» de la nouvelle ère du gouvernement Ramgoolam, avec une mission explicite :faire émerger un nouveau modèle de développement pour Maurice, résolument tourné vers l'avenir.