Ile Maurice: Les estimations révisées révèlent une explosion de l'endettement intérieur à Rs 65,2 Mds

Alors que le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, a présenté un Budget tourné vers la prudence et l'efficacité budgétaire, les chiffres révisés du financement des emprunts publics pour l'année 2024-25 laissent entrevoir une réalité : une dépendance accrue à l'endettement intérieur. La dette intérieure est la somme des dettes contractées par l'État envers ses propres citoyens et institutions locales.

Selon les données du Financing Plan, les revised estimates pour 2024-2025 montrent que les besoins de financement du gouvernement se sont élevés à Rs 75,9 milliards, soit plus du double des prévisions initiales de plus de Rs 38 milliards. La plus grande part de ce financement provient de sources domestiques, dont le montant a été révisé à la hausse à Rs 65,2 milliards (contre une estimation initiale de plus de Rs 24 milliards). Cette hausse s'explique par l'émission accrue de titres d'État (les titres d'État étant les créances émises par le gouvernement pour financer le Budget) à hauteur de Rs 214,1 milliards (contre plus de Rs 160 milliards initialement).

Point positif : les remboursements de titres d'État des précédents Budgets ont augmenté, atteignant Rs 149,8 milliards. Le financement par des sources étrangères a été revu à la baisse à Rs 10,7 milliards (contre Rs 14 milliards de prévus). Les prêts majeurs sont venus de : l'African Development Bank, Rs 10,9 milliards; l'Agence française de développement, Rs 2,2 milliards; l'Arab Bank for Economic Development in Africa, Rs 83 milliards ; et le Kuwait Fund et le Japon, entre autres avec des montants plus modestes. Parmi les projets financés par des emprunts étrangers : le fameux Rivière-des-Anguilles Dam, l'hôpital universitaire de Flacq, le Social Housing Project et la réforme du secteur de l'eau.

Alors que le Budget 2025-26 tente de démontrer une gestion responsable, les chiffres corrigés de l'année financière en cours montrent une dynamique inquiétante d'endettement massif. Cela, dans un contexte où la dette publique a atteint un nouveau sommet de presque Rs 642 milliards (à 90% du PIB), selon les chiffres révisés pour l'exercice se terminant en juin de cette année.