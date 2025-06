Tunisie: Le pays plaide pour une gouvernance durable des océans à la Conférence des Nations unies à Nice

Les travaux de la troisième Conférence des Nations unies sur les océans ont été ouverts ce samedi à Nice, en France, et se poursuivront jusqu'au 13 juin. Cet événement international majeur vise à renforcer la gouvernance durable des océans face aux défis croissants liés à la préservation des écosystèmes marins.

La Tunisie prend part à cette conférence par le biais d'une délégation conduite par Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. La délégation comprend également des représentants des ministères de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de la Pêche et de l'Environnement.

Dans un message d'ouverture adressé à la communauté internationale, le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a lancé un appel pressant en faveur d'une action collective pour la protection des mers et des océans. Il a alerté sur les menaces pesant sur les écosystèmes marins, notamment l'effondrement des stocks halieutiques, la pollution plastique, l'acidification et le réchauffement des océans provoqués par les émissions de carbone. Il a souligné la nécessité d'intégrer les priorités maritimes dans les politiques climatiques et alimentaires, et d'instaurer une gouvernance plus résiliente de ces ressources vitales.

En marge de la conférence, Mohamed Ali Nafti a pris part à deux rencontres de haut niveau : le Sommet africain pour l'océan et le Sommet méditerranéen pour un espace interconnecté d'intérêts partagés. Il y a mis en avant la position stratégique de la Tunisie, carrefour entre l'Afrique et la Méditerranée, qui lui confère un rôle central dans les efforts de préservation des ressources marines.

Il a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à adopter des stratégies nationales intégrées, scientifiques et participatives pour protéger et valoriser ses ressources marines. À ce titre, il a cité des projets de coopération avec l'Union européenne dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le projet « Elmed » de connexion électrique.

Le ministre a également salué l'appel d'António Guterres en faveur de mécanismes innovants de financement du développement durable, tout en insistant sur l'importance de préparer un Pacte méditerranéen fondé sur une vision partagée entre les pays riverains, garantissant la sécurité, la stabilité et l'intérêt commun. Il a évoqué à cette occasion la situation dramatique dans la bande de Gaza et les territoires palestiniens occupés, soulignant son impact sur l'avenir de toute la région méditerranéenne.

En marge des travaux, le ministre a eu plusieurs entretiens avec de hauts responsables internationaux afin de renforcer les partenariats dans les domaines de la durabilité maritime et du climat.

Par ailleurs, Mohamed Ali Nafti a rencontré des membres de la communauté tunisienne installée dans le sud de la France. Il s'est informé de leurs conditions de vie et a écouté leurs préoccupations. À cette occasion, il a honoré plusieurs ressortissants tunisiens ayant contribué, par leur savoir, leur travail et leur engagement, au renforcement des relations tuniso-françaises. Il a salué le rôle de la première génération de migrants dans le soutien au développement national et aux actions de solidarité en faveur des Tunisiens de France.

Le ministre a transmis les salutations du président Kaïs Saïed aux membres de la communauté, soulignant la volonté des autorités tunisiennes de renforcer le réseau consulaire en France. Il a annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat à Montpellier et d'un bureau consulaire à Ajaccio, en Corse, dans le cadre d'un plan plus large visant à étendre la présence diplomatique tunisienne dans l'Hexagone.