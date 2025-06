Tunisie: CA - Entre réalité et attentes - Le club s'est-il vu trop beau ?

Rendement minimal, saison blanche et podium non atteint, le CA a donc perdu l'étincelle en seconde partie de saison écoulée, bouclant un exercice avec une position finale qui ne correspond pas à ses ambitions mais qui colle parfaitement à ce qu'il a proposé sur le terrain.

Sans être désincarné, ni dépassionné, ce CA-là a, au final, livré une saison bien morose qui a laissé des traces, à l'image des tiraillements, dissensions et autres mécontentements qui n'ont pas manqué de secouer les Clubistes depuis quelque temps déjà, particulièrement depuis l'annonce de départ du président Haikel Dkhil et l'impossibilité du coach David Bettoni de poursuivre sa mission dans conditions.

Après le déballage en règle de l'investisseur américain, l'on ne peut que constater cet état de fragilité manifeste qui touche toute l'armature du board clubiste dès que le navire tangue puis vacille. Qu'arrive-t-il donc au Club Africain dont le début d'exercice écoulé s'annonçait sous les meilleurs auspices ? Frénétique et fiévreux sous différents mandats passés, le CA n'a pas fait mieux que la saison dernière malgré un budget de recrutement imposant et une partie substantielle de la dette épongée. Et en rapport avec l'ardoise restante d'ailleurs, rappelons que le CA devra s'acquitter d'un montant avoisinant les 3,5 millions de dinars avant le 30 juin, sous peine de retomber dans l'incertitude...

En marge de l'exercice qui vient de s'achever, le CA a donc connu de grosses désillusions, même si, par moments, sur le terrain, l'équipe clubiste a transmis quelques émotions. A cet effet, même si finalement le palmarès ne gonfle toujours pas, c'est peut-être là la seule satisfaction à retenir.

Mohamed Sahli aux portes de l'équipe A ?

Au CA, malheureusement, à décharge, l'union sacrée du début de saison laisse place à la désunion et à la démission collective de fin de parcours. En fin de compte, le vrai problème, c'est que le CA s'enfonce et ne trouve plus l'étincelle depuis quelque temps déjà.

Aujourd'hui, outre un staff technique qui a multiplié les erreurs, le CA peut aussi s'en prendre à ses têtes pensantes dont les choix en termes de recrutement n'ont pas été à la hauteur des investissements réalisés. Et maintenant, seul peut-être l'intronisation de Mohamed Sahli en tant que directeur sportif peut être saluée, alors que ce dernier s'active depuis sa prise de fonction à établir un état de lieux et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de vide technique au CA. D'ailleurs, Mohamed Sahli est poussé de plus en plus aux portes de l'équipe A du CA. L'ancien coach de l'USM, passé directeur sportif du CA, succédera-t-il à David Bettoni ? Rien n'est moins sûr, mais d'autres noms reviennent récemment pour prendre en main l'équipe, à l'instar de Abdelhak Ben Chika, Chokri Khatoui et Nasreddine Nabi.

Quasiment toujours à la croisée des chemins à cette période de l'année, le CA va devoir donc bientôt organiser une assemblée élective (21 juin), alors que l'exécutif sortant va quant à lui devoir rendre des comptes. A cet effet, si les candidats ne se bousculent pas encore au portillon, à raison d'ailleurs, en milieu de semaine, un trio composé de Dr Mohsen Trabelsi, le président de la section football, Mehdi Miled et le président de la section basket, Sami Belkadhi, aurait été annoncé. Ce dernier a finalement fait marche arrière pour diverses raisons.

En attendant donc la nomination d'un nouveau timonier, volet joueurs clubistes, Abdelmalek Kelaleche, milieu offensif algérien de 19 ans, prêté par le MCA au CA, se trouve actuellement en Algérie mais devrait retrouver le Parc A, une fois la clause d'achat de l'ordre de 100.000 dollars activée. A noter que le directeur sportif Mohamed Sahli tient à garder le joueur formé au CR Belouizdad et l'a fait savoir à ses employeurs clubistes.

En ce qui concerne les pistes internes étudiées pour renforcer l'équipe, Ahmed Boussadia, attaquant de l'ES Metlaoui, est dans le viseur du CA. Natif de 2004, ce produit du Sfax RS est encore redevable de deux ans de contrat à l'ESM avec laquelle il a signé la saison passé 7 buts et disputé 30 matchs. En ce qui concerne le portier Moez Hassan à présent, freiné par une méchante fracture la saison écoulée, il ne renouvellera pas avec le club de Bab Jedid.

Il fallait d'ailleurs s'y attendre, sachant que la concurrence battra son plein au poste de gardien avec la présence de Ghaith Yeferni, sous contrat jusqu'en juin 2026, Driss Arfaoui signataire jusqu'en été 2027 et Mouhib Chamakh dont l'engagement entrera en vigueur d'ici peu. Enfin, du côté du Parc A, ces jours-ci, le milieu hybride Bilel Ait Malek, le milieu droit Moatez Zemzmi et le latéral gauche Oussama Shili ont repris en solitaire les entraînements. Le trio anticipe ainsi la reprise groupée et le début de la préparation d'avant-saison. Enfin, alors qu'il est encore redevable d'une année de contrat, l'Algérien Taoufik Cherifi n'a pas encore tranché sur son avenir.