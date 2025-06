Gabon: Croissance Saine Environnement(CSE) soucieuse des victimes du déguerpissement de Libreville

Comme vous le savez, depuis le 2 juin 2025, des démolitions d'habitations ont commencé dans le cadre d'une opération visant à libérer des espaces déclarés d'utilité publique. Ces démolitions, menées par le Génie militaire et encadrées par les forces de sécurité, se déroulent dans certains quartiers du grand Libreville.

Croissance Saine Environnement(CSE) dont le but est de promouvoir le développement durable et la bonne gouvernance par la sensibilisation et les plaidoyers, qui comprend les objectifs desdites démolitions de constructions, considérées comme illicites ou situées dans des zones destinées à des infrastructures publiques, dont les buts sont de réduire les embouteillages, les inondations et lutter contre le mal-logement, regrette les conséquences qui en découlent. Rappelons-le qui ne sont nullement de la faute de l'Etat.

En effet, malheureusement, certains de nos compatriotes, qui s'accrochaient à des habitudes héritées de l'ancien régime, ont fait preuve d'un manque de discernement, malgré les indemnisations répétées qu'ils ont reçues. Pire encore, certains ont trompé d'autres compatriotes en leur louant des logements qui ne leur appartenaient plus ou en leur vendant des terrains qu'ils n'avaient pas le droit de céder.

Croissance Saine Environnement (CSE), déplore l'absence de mise en œuvre d'une résolution judiciaire. Tant, les habitants de Pleine Orety, en particulier, attendaient avec impatience les décisions du tribunal, espérant ainsi obtenir des clarifications sur les cas de malversations et sur les personnes de bonne foi qui n'ont pas reçu d'indemnisation pour la perte de leurs biens.

Par ailleurs, Croissance Saine Environnement (CSE), appelle à la prudence tous les acteurs politiques ainsi que la société civile, les exhortant à ne pas exploiter la souffrance des populations pour améliorer leur image en vue des prochaines élections locales et législatives. Cette situation délicate nécessite une approche responsable et empathique, afin de ne pas aggraver la détresse des citoyens déjà affectés par ces démolitions. Il est crucial que les responsables politiques prennent en compte les besoins et les préoccupations des habitants, plutôt que de se concentrer uniquement sur des gains électoraux.

Nous devons tous assumer la mal-gouvernance des pouvoirs précédents qui n'ont pas mis en place les plans d'aménagement et qui n'ont pas mis en place une politique d'accès au logement ou au terrain aménagé.

Alors que le Gabon s'engage sur la voie d'un développement prometteur, inspiré par les aspirations de nos ancêtres, et mise en œuvre par Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, il est impératif d'établir des plans d'aménagement urbain clairs et une politique d'accès au logement qui soit tout aussi transparente. La mise en place de telles mesures garantirait non seulement la protection des droits des citoyens, mais également la promotion d'un cadre de vie digne et équitable pour tous. Il est essentiel que les décisions prises aujourd'hui soient guidées par une vision à long terme, visant à construire un avenir harmonieux et prospère pour l'ensemble de la population gabonaise.

Face à cette situation préoccupante, qui a laissé de nombreuses personnes, notamment des étudiants vivant près de l'Université Omar Bongo, de l'Ecole Normale Supérieure, l'École normale Supérieure d'Enseignement Technique, et d'autres écoles supérieures, de sans abri, l'organisation Croissance Saine Environnement appelle le président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, à permettre à des familles de s'installer pour une durée d'un mois, dans les salles de classe des établissements scolaires primaires ou secondaires, voisins des zones démolies, sous la supervision des forces de l'ordre, en adoptant le principe d'une salle de classe par famille. Tel est notre plaidoyer. Il pleut encore actuellement à Libreville.

De plus, nous exhortons les compatriotes qui ont été victimes de ces individus malhonnêtes, ayant vendu des terrains en sachant qu'ils n'étaient plus à eux, à porter plainte afin d'obtenir réparation. Il est déplorable de constater que des familles se retrouvent à la rue à cause de la cupidité de quelques-uns, tandis que ceux qui ont profité de cette situation dorment paisiblement, laissant leurs victimes dans l'incertitude.