Madagascar: Protection et gestion durable des océans – Le pays appelle à une mobilisation internationale

Fortement affecté par les conséquences de la dégradation des mers, Madagascar participe à la 3e Conférence des Nations unies sur l'océan. À la tribune de l'événement, le président Rajoelina a appelé à des actions concrètes et à une solidarité internationale face aux enjeux de la protection des écosystèmes marins.

Traduire la parole en actes et une mobilisation internationale. Ces mots ont résonné comme un cri de ralliement à Nice, France, hier, pour l'ouverture de la 3e Conférence des Nations unies sur l'océan (UNOC 3).

Quasiment l'ensemble des chefs d'État et dignitaires internationaux qui ont pris la parole durant la conférence inaugurale et le premier débat général de l'événement ont appelé à joindre la parole et les engagements à l'acte face aux enjeux de la protection des océans et à l'exploitation raisonnable et durable des ressources marines. Par la voix d'Andry Rajoelina, président de la République, Madagascar a émis le même appel, tout en tirant la sonnette d'alarme face à l'urgence de la situation, ainsi qu'à une mobilisation de tous les acteurs.

« Protéger notre environnement, c'est protéger notre avenir. Alors, protéger l'océan, c'est un devoir, une urgence, et cela doit être un acte collectif », déclare alors le locataire d'Iavoloha à la tribune de l'UNOC 3, en ajoutant : «C'est pourquoi ce sommet est vital. Parce que nous devons accélérer l'action. Et surtout, mobiliser tous les acteurs : États, scientifiques, secteur privé, et communautés locales ». Il note que les sujets abordés durant les cinq jours que durera la conférence concernent directement la Grande île.

Ainsi, selon le chef de l'État, la délégation malgache n'y est pas présente ni en tant qu'observateur, ni en tant que commentateur, mais en tant qu'acteur qui subit les effets de la dégradation des mers. Madagascar se présente aussi comme acteur des solutions pour renverser la situation.

« Au cœur de l'Indianocéanie, notre pays incarne à la fois la richesse exceptionnelle des écosystèmes marins et la vulnérabilité face aux bouleversements climatiques », lance-t-il en affirmant que le pays « est inquiet ».

Une inquiétude face à la montée du niveau de la mer qui ronge le littoral. Face à la pollution et à la hausse de la température des eaux et à leurs conséquences dévastatrices sur l'écosystème marin. Une inquiétude aussi face aux pillages des ressources marines, ainsi qu'au renforcement du bouleversement climatique à cause de la dégradation des mers.

Actions multilatérales

Comme l'indique António Guterres, secrétaire général des Nations unies, la question des océans revêt aussi des enjeux socio-économiques. « L'océan nourrit trois milliards de personnes et fait vivre six cents millions d'autres », affirme-t-il. « Nos mers sont source d'activités économiques, d'alimentation durable, et ne l'oublions pas, elles sont notre première alliée pour le changement climatique », concède également Emmanuel Macron, président français.

L'ensemble des orateurs d'hier s'accordent sur le fait que les pays insulaires et les États côtiers sont les plus touchés par les multiples effets néfastes de la destruction des mers. Dans son discours d'hier, le locataire d'Iavoloha a alors également plaidé en faveur de l'ensemble des îles au sein de la Commission de l'océan Indien (COI). L'organisation régionale prend également une part active à l'UNOC 3. Les cinq pays membres comptent plus de 5 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive (ZEE), ce qui en fait l'une des plus vastes zones maritimes au monde.

Prenant l'exemple de la Grande île, le locataire d'Iavoloha soutient que « l'océan représente un levier de développement considérable à travers le tourisme, l'économie bleue (...) ». Un des points revendiqués par le président Rajoelina est le renforcement des financements «afin que les États insulaires comme Madagascar et les îles de la région Indianocéanie puissent gérer durablement leurs ressources marines ». António Guterres déclare justement que « les États insulaires en développement ont besoin d'aide pour renforcer leur résilience et prospérer dans l'économie bleue ».

Andry Rajoelina exhorte également à ce que les activités en haute mer et la pêche industrielle « soient strictement encadrées ». De même pour l'intégration des savoirs traditionnels dans les politiques globales « pour une meilleure protection des océans tournée vers l'humain ». Les revendications et l'appel émis par Madagascar sont dans la ligne des objectifs de l'UNOC 3, la conférence dont le principal but est de renforcer la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 14 (ODD 14), à savoir la conservation et l'utilisation durable des océans et des ressources marines.

À entendre les différents discours d'hier, les cent vingt-quatre pays représentés à Nice sont conscients des enjeux liés à cet ODD. Tous appellent à un renforcement « des actions multilatérales », afin de relever les défis, car « aucun pays ne pourra y arriver seul ». Cependant, il faudra rapidement traduire les discours en actes. Comme l'a déclamé Andry Rajoelina : « Ce sont nos actes, et non pas nos discours, qui mesureront nos engagements ».