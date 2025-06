Madagascar: Cosafa cup - La qualification des Barea en suspens

Une victoire contre l'Eswatini aurait propulsé les Barea en demi-finale. Madagascar et l'Eswatini se sont neutralisés hier au stade Dr Petrus Molemela, en Afrique du Sud.

Madagascar rate la victoire, synonyme de qualification en demi-finale. Les hommes du coach Romuald Rakotondrabe ont enregistré une victoire et un match nul durant la phase de groupes de la 24e édition de la Cosafa Cup. Les Barea ont réalisé une belle entame en s'imposant 1 à 0 contre la Tanzanie lors de la première journée du groupe C, samedi, au stade Toyota de Bloemfontein, en Afrique du Sud. Le stade était quasi vide. Les Barea ont bien démarré la compétition avec cette victoire d'entrée. Le but a été marqué par l'attaquant du Cosfa, Toky, servi par Lalaina du CCFA à la 28e minute. À l'entrée de la surface, Lalaina a visé le premier poteau.

Les Barea ont dominé offensivement dès le début de la rencontre. Les occasions sans concrétisation se sont enchaînées, notamment celles de Fenohasina et de Christiano. Les Tanzaniens ont rarement réagi, et sans réel danger. Les Barea ont poursuivi leur domination. La frappe lointaine de Dax, du Fosa Juniors FC, est passée au-dessus de la barre transversale.

Au retour des vestiaires, les Tanzaniens ont tout tenté pour égaliser. Le portier de l'Elgeco Plus, Toldo, a sauvé plusieurs tentatives et tirs cadrés tanzaniens. Le but du K.-O. malgache, une frappe puissante de Dadafara, a percuté la transversale. Mamisoa, également de l'Elgeco Plus, a été élu homme du match à l'issue de la rencontre.

Entre les mains tanzaniennes

Les hommes du coach Roro ont enchaîné les occasions, sans parvenir à les concrétiser, notamment Christiano, à deux reprises. Les Barea ont davantage assuré en défense dans le dernier quart d'heure.

« Nous avons subi en seconde période, mais l'important était de prendre les trois points », confie le coach Roro. Une victoire au cours du deuxième match aurait été synonyme de qualification en demi-finale.

Madagascar a été tenu en échec, un but partout, pendant ce deuxième match contre l'Eswatini hier, au stade Dr Petrus Molemela. Les deux équipes sont restées au coude-à-coude. Madagascar menait 1 à 0 à la pause grâce à un but de Lalaina, après une belle combinaison à l'entrée de la surface entre Dax, Toky et Lalaina. Ce dernier a placé le ballon au premier poteau, presque dans la lucarne (41e). Après l'ouverture du score, les Barea se sont contentés de défendre. L'Eswatini a égalisé à la 61e minute par Magagula Andy Junior, sur un coup franc bien frappé du pied intérieur, logé dans la lucarne au premier poteau.

« Nous avons dominé en première période, mais nous n'avons pas su concrétiser en seconde », reconnaît le coach Roro. La qualification de Madagascar dépend désormais du résultat du match entre l'Eswatini et la Tanzanie, programmé pour le mercredi 11 juin. Certes, Madagascar occupe provisoirement la première place avec 4 points. En cas de victoire de l'Eswatini avec deux buts d'écart, ce dernier accédera à la demi-finale.