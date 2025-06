Soudan: Les affrontements se déplacent dans les États du Kordofan

Depuis jeudi 5 juin, les affrontements se déroulent dans les États du Kordofan et risquent d'atteindre le Darfour voisin. À travers ce nouveau front, l'armée soudanaise vise les liaisons géographiques et logistiques des Forces de soutien rapide entre le Kordofan et le Darfour. Elle vise également, selon les déclarations officielles, à assécher ses ressources en armes afin à l'affaiblir au Darfour.

Ces derniers jours, les combats les plus féroces ont eu lieu au Kordofan du Sud où les Forces de soutien rapide combattent côte à côte avec le mouvement populaire pour la libération du Soudan, faction Abdelaziz el-Helou (MPLS-N).

Suite à ses frappes aériennes, l'armée a réussi à prendre le contrôle de Dibebad et Hamadi. Le but est de desserrer l'étau sur Dalanj et Kadougli assiégées par les FSR. L'armée a également pris le contrôle de Kauda, ce qui menace directement le quartier général d'el-Helou à Um Dehilib. Selon un communiqué de l'armée, sa position à Babanusah est maintenue après une forte attaque des FSR.

L'aviation de l'armée est intervenue à plusieurs reprises visant les convois de renfort des FSR afin de limiter leur action sur le terrain. Leurs dépôts d'armes et de munitions ont aussi été visés.

Lundi, la ville d'el-Obeid au Kordofan du Nord a subi pour la seconde fois consécutive des frappes de drones des FSR. Cinq civils ont trouvé la mort sur le marché de la ville lors de ces attaques. D'autres villes comme El-Rahad et Dabanga ont aussi été touchées. Depuis leur position au sud et au nord de cet État, les FSR harcèlent plusieurs villes à l'artillerie lourde.

Dans l'État du Kordofan de l'Ouest, limitrophe du Soudan du Sud, et riche en produits pétroliers, des combats violents ont eu lieu et surtout dans les deux villes de Khouy et de En Nahud. Les FSR ont attaqué plusieurs villages, pillant les maisons, coupant les communications et faisant fuir les habitants. L'aviation de l'armée a visé les dépôts d'armes et les positions des FSR dans la ville d'Abou Zabad.

Une route stratégique

La route reliant Khartoum au Kordofan, considérée comme un axe stratégique pour les FSR était également dans la ligne de mire de l'armée qui cherche à la maitriser comme prélude à sa prochaine intervention au Darfour. Cette route constitue une ligne de défense avancée pour les combattants des FSR au Darfour.

Par ailleurs, les forces communes au Darfour qui combattent aux côtés de l'armée ont arrêté, plusieurs combattants libyens du maréchal Khalifa Haftar au Soudan. Ils transportaient des munitions destinées aux FSR, affirment les forces communes. Ces hommes appartiennent à la brigade Sobol al-Salam, travaillant à la frontière sud de la Libye. Venant d'al-Koufra et voulant relier le Kordofan du Nord, leur convoi a été visé par l'aviation de l'armée soudanaise. Sobol al-Salam ne le nie pas, mais évoque un malentendu.

Depuis le début de la guerre, le maréchal Haftar est accusé par les experts de l'ONU de transporter de l'essence et des munitions aux FSR au Soudan. Cette brigade est également impliquée dans plusieurs trafics à travers le désert dont celui d'êtres humains.

Des centaines de nouvelles familles ont été contraintes de quitter leurs domiciles, ce qui aggrave encore davantage la situation humanitaire déjà catastrophique au Soudan.