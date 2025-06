Sénégal: Le pays, un «invincible» en danger face à l'Angleterre

L'équipe du Sénégal, qui détient actuellement la plus longue série d'invincibilité du football mondial, va faire face à l'Angleterre ce mardi 10 juin en match amical. Une rencontre à « haut risque » pour les Lions de Pape Thiaw, privés de Sadio Mané.

C'est à Nottingham, la ville du légendaire Robin des bois, que le Sénégal va tenter de résister à la grosse équipe d'Angleterre et de continuer sur sa belle série de 21 matchs sans défaite. Une grosse performance, car aucune nation du foot ne fait mieux en ce moment. Il faut donc remonter au 12 septembre 2023* à Dakar pour voir la dernière défaite des Lions ; c'était en match amical face à l'Algérie (1-0), l'équipe qui a le plus battu le Sénégal ces dix dernières années (cinq fois).

Si le champion d'Afrique 2022 est loin de rêver du record de 37 matches sans défaite de l'Italie, il aura à coeur de préserver son invincibilité le plus longtemps possible. Mais la menace anglaise sera difficile à repousser ce mardi à 19h 45 (TU).

Le Sénégal est d'ailleurs passé près de la fin de sa série vendredi dernier face à l'Irlande (1-1) en amical. L'équipe des « Hommes en vert » qui menait au score jusqu'à la 82e minute et l'égalisation d'Ismaïla Sarr.

Mané en pèlerinage à la Mecque

Face aux Three Lions, quatrièmes du dernier classement Fifa, derrière l'Argentine, l'Espagne, et la France, le Sénégal (19e mondial, deuxième en Afrique après le Maroc) devra véritablement hausser son niveau de jeu. Et les Lions pourraient même être animés d'un petit esprit revanchard puisque l'Angleterre est la dernière équipe à les avoir battus avant l'Algérie. Un mauvais souvenir lors des huitièmes de finale du Mondial 2022.

Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions, semble avoir en tout cas érigé en priorité la rencontre contre Harry Kane et compagnie par rapport au match contre l'Irlande. Il avait décidé ainsi de laisser au repos des cadres et des titulaires comme le capitaine Kalidou Koulibaly, le gardien Edouard Mendy, les milieux Lamine Camara, et Pape Guèye et l'attaquant Nicolas Jackson.

Comme évoqué, au moment de la liste, le vice-capitaine Sadio Mané ne sera pas de la partie. L'ancien joueur de Liverpool effectue en ce moment le pèlerinage à la Mecque sans visiblement l'autorisation de son coach. « Sadio Mané ne figure pas sur la liste. C'est une décision personnelle qui lui appartient, avait réagi Pape Thiaw. Moi, en tant que sélectionneur, je la respecte. Le plus important, c'est le collectif et de composer une équipe avec des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté ».

En face, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel s'attend à affronter « une équipe physique ». Mais surtout motivée à l'idée de demeurer invaincue.

*Les statistiques ne prennent en compte que les résultats à la fin du temps réglementaire hors tirs au but. L'élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN 2024 par la Côte d'Ivoire est donc considérée comme un match nul (1-1).