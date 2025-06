Congo-Kinshasa: Les députés approuvent une baisse de 1,7% du budget 2025 dans un contexte de guerre à l'est

En RDC, les députés ont approuvé un budget rectifié pour 2025. Une baisse de 1,7% qui s'explique en grande partie par la guerre dans l'est du pays. Le texte doit encore être validé par le Sénat. Explications.

En République démocratique du Congo (RDC), les députés ont approuvé un budget rectifié pour l'année 2025. La dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC a joué sur les finances du pays, note un rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale qui s'est penchée sur ce nouveau texte alors que le Senat a, lui, auditionné le ministre des Finances, Doudou Fwamba, ce 9 juin.

Avec un taux de croissance et des recettes en baisse, le gouvernement a dû revoir sa copie concernant la loi de programmation budgétaire et baisser le budget de 1,7%.

Un manque à gagner de près de 700 millions de dollars américains

Objectif pour l'État congolais : continuer à financer l'effort de guerre alors que les dépenses sécuritaires représentent aujourd'hui 2% du Produit intérieur brut (PIB) et que le niveau de recettes affiche un manque à gagner de plus de 2 000 milliards de francs congolais, environ 700 millions de dollars américains, en raison des pertes dans les provinces passées en partie sous contrôle du groupe armé AFC/M23 : le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.

Le rapport note une « reprogrammation profonde des dépenses » pour un budget désormais affiché de 50 692 milliards de francs congolais contre 51 553 milliards initialement prévus.

Le Sénat doit encor valider le texte

Pour y arriver, plusieurs mesures sont donc annoncées, parmi lesquelles la réduction de 30% du fonctionnement des cabinets et bureaux des institutions et des ministères, la réduction de certaines rémunérations de responsables d'institutions, et la suspension de diverses dépenses telles que les missions de services à l'étranger.

Cette révision du budget a été validée par l'Assemblée nationale, le texte est donc renvoyé au Sénat. Mais il faudra se hâter de terminer le travail dans les prochains jours puisque la fin de la session parlementaire est prévue pour le 15 juin 2025.