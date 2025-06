Congo-Brazzaville: Grand Bandundu - La communauté musulmane Ahmadiyya a célébré la fête de l'Aïd-ul-Adha

La grande fête de Tabaski (l'Aïd-ul-Adha) a été célébrée, le 7 juin, en République démocratique du Congo (RDC), comme partout ailleurs dans le monde. Des fidèles musulmans Ahmadis ont été encouragés à faire toutes sortes de sacrifices pour l'élévation spirituelle, morale, sociale et économique de l'humanité en général, et de leur communauté, en particulier.

Dans le Grand Bandundu, les actions humanitaires ont été soutenues par l'organisation non gouvernementale Humanity first, une association caritative ayant pour but de protéger la vie et la dignité humaine. Pour cette fête de Tabaski (l'Aïd-ul-Adha) marquant la fin du pèlerinage à la Mecque, la Communauté musulmane Ahmadiyya au Congo (Comaco)/Grand Bandundu a réalisé plusieurs actions humanitaires dans cette partie de la RDC, montrant ainsi l'esprit philanthropique tel que résumé par son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, conformément aux enseignements du Saint Coran et du Saint prophète Muhammad.

Pour cette célébration, quatorze vaches ainsi que trente-sept chèvres et moutons ont été égorgés et leur viande distribuée aux membres de la communauté, à leurs familles ainsi qu'à d'autres personnes dans le Grand Bandundu (Bandundu-ville, Basankusu , Mushie, Nioki, Bagata, Camp Banku, etc.)

En marge de cette célébration, la Comaco/Grand Bandundu a également organisé, le 8 juin, un programme de visite aux déplacés du territoire de Kwamouth se trouvant dans la province du Kwilu, dans la ville de Bandundu, dans le site érigé au quartier Malebo. Plus de 350 familles ont bénéficié de ce geste de générosité de la communauté musulmane appuyée par Humanity first.

Visite de réconfort aux prisonniers

Dans cet élan, la Comaco a offert, le 9 juin, un repas aux prisonniers de la maison carcérale du cinquantenaire de Bandundu. Plus de 345 détenus de cette prison ont bénéficié de la farine de manioc, de la viande de boeuf et du jus. Le même geste a aussi été fait en faveur de vingt-deux détenus à la prison de Kingubu, à la cité de Nioki.

En tout, ce geste de générosité a bénéficié à près de 6 000 personnes en détresse. Une application des recommandations et prescriptions coraniques concernant l'assistance aux nécessiteux. Le Coran dit, en effet : "Et pour l'amour de Lui (Allah), ils nourrissent l'indigent, l'orphelin, et le captif ; en leur disant: nous vous donnons à manger uniquement pour le plaisir d'Allāh. Nous ne désirons de vous ni récompense ni remerciements." (Chapitre 9 verset 9 ,10).

Humanity first, cet organisme international à but non lucratif, non politique et non religieux, vient en aide aux personnes les plus démunies et les plus vulnérables dans plus de 91 pays. Son action comprend des projets de développement et de secours à court et à long terme, et a pour objectif de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie grâce à l'assistance médicale, l'hébergement, l'assainissement et l'approvisionnement en eau, nourriture et vêtements.