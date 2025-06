Sénégal: Le pèlerinage de Popenguine est 'un creuset du dialogue interreligieux', selon Jean-Baptiste Tine

Le pèlerinage marial de Popenguine demeure un "creuset du vivre ensemble, du dialogue interreligieux et de la paix", a déclaré lundi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine, M. Tine a ajouté que cet événement religieux est "sans conteste" une "source d'inspiration pour bâtir une nation sénégalaise forte et unie, ancrée dans des valeurs de tolérance et d'harmonie".

Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs saisi cette occasion pour saluer l'engagement de l'Eglise dans le développement du pays, notamment dans l'éducation, la santé, l'encadrement de la jeunesse, l'appui aux femmes et aux personnes vulnérables.

"Sa contribution est essentielle et hautement appréciée par la République", a-t-il salué, soulignant que l'édition 2025 du pèlerinage intervient au lendemain du dialogue national sur le système politique, tenu du 28 mai au 4 juin.

Jean Baptiste Tine a également magnifié "la posture sage et constante de l'Eglise, [qui est] toujours en faveur de la justice, de la paix et de la démocratie".

"Dès lors, il nous appartient de poursuivre cette dynamique de stabilité par la prière et l'engagement citoyen", a plaidé le ministre.

Il a réitéré l'engagement "ferme" du gouvernement à achever dans les meilleurs délais les travaux de rénovation, d'extension et de modernisation du sanctuaire marial de Popenguine.

Le thème de cette année, "Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous", reste porteur d'un message puissant, qui interpelle les uns et les autres, sur leurs responsabilités individuelles et collectives, à maintenir l'espérance vivante dans un monde en mutation, a dit M. Tine.

"Ce rendez-vous spirituel constitue pour nous tous un devoir sacré et un moment de communion entre la République et l'Eglise. Il témoigne d'un encrage profond de la foi dans notre société et de la continuité d'une tradition nationale d'unité et de reconnaissance spirituelle", a-t-il fait savoir.

Le pèlerinage marial de Popenguine qui correspond à la célébration de la fête de la Pentecôte marquant la "descente de l'Esprit-Saint sur les apôtres de Jésus", reste une occasion pour l'Eglise du Sénégal, "d'honorer la bienheureuse Vierge Marie et d'implorer par sa précieuse intercession des grâces et des bénédictions divines pour la paix et le salut du monde", a indiqué le ministre de l'Intérieur.

"C'est aussi un moment opportun pour magnifier à sa juste valeur la cohabitation pacifique et légendaire des communautés religieuses du Sénégal, notamment à travers le très précieux dialogue islamo-chrétien, qui fait l'exception sénégalaise dans un monde où l'intolérance et l'extrémisme sont malheureusement de plus en plus notés", a-t-il souligné.