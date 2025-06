Congo-Kinshasa: Médias - L'interdiction de couvrir les activités de Kabila et de son parti convertie en «recommandation»

En RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) a transformé en « recommandation » ce 9 juin 2025 l'interdiction qui avait été instauré le 2 juin de couvrir les activités du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) et celles de son fondateur, Joseph Kabila. L'ex-président congolais séjourne à Goma, ville dans l'est du pays sous contrôle du groupe armé M23. « Les médias sont appelés à faire montre de professionnalisme en s'abstenant de diffuser ou publier des articles tendant à démoraliser les forces armées », précise Serge Ndjibu, rapporteur adjoint du CSAC.

En République démocratique du Congo (RDC), le régulateur des médias met fin à l'embargo contre l'ancien président Joseph Kabila et sa formation, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD). Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC) avait interdit la semaine précédente aux médias de couvrir les activités de l'ancien président Joseph Kabila, qui séjourne à Goma, ville dans l'est de la RDC sous contrôle des rebelles M23. Le PPRD et ses lieutenants étaient également visés. Mais la plénière du CSAC a levé la mesure le 9 juin 2025 et l'a convertie en simple « recommandation ».

« Les médias peuvent bien relayer les activités du président honoraire Joseph Kabila et de son parti »

« On a soumis la mesure conservatoire à la plénière pour approbation ou régir pour réduction ou alourdissement, souligne Serge Ndjibu, rapporteur adjoint du CSAC, joint par notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa. La plénière a décidé avec son plein pouvoir de commuer cette mesure conservatoire en une recommandation générale qui concerne tous les médias qui sont appelés à faire montre de professionnalisme en s'abstenant de diffuser ou publier des articles tendant à démoraliser les forces armées de la RDC, de s'interdire aussi de diffuser, publier et relayer les activités des agresseurs et de leurs supplétifs ».

Serge Ndjibu précise : « Les médias peuvent bien relayer les activités du président honoraire Joseph Kabila et de son parti pour autant qu'ils sont conformes à la loi, qui ne violent pas la loi, qui n'entravent pas aussi l'ordre public. »

Le CSAC avait annoncé son intention d'interdire aux médias de diffuser ou relayer toute communication du PPRD, le parti de Joseph Kabila, de ses membres ou de l'ancien président lui-même. Cette mesure avait été prise pour 90 jours et concernait tous les médias publics ou privés, les plateformes numériques ou les réseaux sociaux, sous peine de sanctions.