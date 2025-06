Congo-Brazzaville: «On vient de nous couper les ailes» - À Brazzaville, des étudiants dépités par le «travel ban» américain

La décision de l'administration Trump d'interdire l'entrée (« travel ban ») sur le territoire américain aux ressortissants de 12 pays à travers le monde est entrée en vigueur le 9 juin 2025. Le Congo-Brazzaville en fait partie et ses étudiants, qui caressaient le rêve de terminer leur cycle d'études aux États-Unis, sont plus qu'inquiets, car ce rêve s'éloigne de plus en plus.

En raison de la journée fériée du 9 juin, Laurencia n'a pas fait le déplacement au campus. Cette étudiante de 24 ans en Langue et littérature à l'École normale supérieure souhaitait aller aux États-Unis l'année prochaine, après son master. Elle est inquiète depuis que Donald Trump a décidé de fermer l'entrée de son pays, entre autres aux ressortissants du Congo-Brazzaville. « C'était une alternative : vivre le rêve américain. Mais là, je crois qu'on vient de nous couper les ailes. Face à cela, on essaie un tout petit peu de voir s'ils peuvent reconsidérer leur décision. Ce ne sont pas tous les Congolais qui vont aux États-Unis pour de la délinquance. On peut aussi y apporter un plus : moral, éducatif. Je suis enseignante en devenir. Je peux y aller pour enseigner », affirme-t-elle.

Près de 200 étudiants congolais étudient aux États-Unis

Pour sa part, un jeune étudiant en Langue vivante étrangère envisageait de se rendre un jour aux États-Unis pour poursuivre ses études. Il ne cache pas, lui aussi, son inquiétude : « Lorsque j'ai appris cette nouvelle [d'interdire aux Congolais d'aller aux États-Unis, NDLR], je me suis dit que ça ne sert plus de poursuivre avec les études que je fais actuellement. C'était vraiment un choc, parce que je rêvais un jour de partir aux États-Unis. »

Ces étudiants gardent quand même une once d'espoir. Car, pour eux, cette décision est un malentendu. Un argument évoqué jeudi dernier par le porte-parole du gouvernement.

À ce jour, près de 200 étudiants congolais évoluent aux États-Unis.