Algérie: L'international algérien Rayan Aït-Nouri signe cinq ans à Manchester City

Manchester City a officialisé lundi soir l'arrivée dans ses rangs de l'international algérien Rayan Aït-Nouri pour plus de 40 millions d'euros. Valeur sûre du championnat anglais avec son club de Wolverhampton, le latéral gauche, passé par Angers, change de dimension et sera désormais sous les ordres d'un certain Pep Guardiola. Comme l'était un autre international algérien, il y a quelques années, Riyad Mahrez

Le transfert était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. Rayan Aït-Nouri, 24 ans, a séduit les plus grandes écuries. Avec 4 buts et 7 passes décisives en 37 rencontres disputées en championnat, le natif de Montreuil en France avait l'embarras du choix, mais il a opté pour Pep Guardiola.

« Pour moi, c'est le meilleur coach. Il l'a montré, il l'a prouvé toutes ces dernières années. J'aime bien son style, j'aime bien comment il travaille tactiquement avec les joueurs. Donc oui, c'est quelque chose de bien pour moi. J'espère que tout ça va bien se passer. »

Le club de Pep Guardiola a payé plus de 42 millions d'euros (bonus inclus), selon l'estimation des médias britanniques, pour racheter la dernière année de contrat du défenseur, qui s'est engagé pour cinq ans.

Comme Riyad Mahrez, avant lui vainqueur avec City de la Ligue des champions en 2023, Aït-Nouri devra trouver sa place au sein d'un effectif pléthorique qui aura l'ambition la saison prochaine de reprendre le trône d'Angleterre.

Selon Nabil Djellit, consultant pour Radio Foot Internationale, le profil du latéral aux 18 sélections avec les Fennecs offre de nouvelles possibilités à Manchester City. « Rayan Aït-Nouri, c'est un recrutement très intéressant pour Manchester City parce que ça va permettre probablement à Gvardiol de revenir peut-être à un poste qui est plus le sien, c'est-à-dire dans l'axe. Et Rayan Aït-Nouri est en plus un latéral gauche de formation, un contre-attaquant, qui va pouvoir libérer le couloir à des excentrés du côté de City, que ce soit Doku ou Marmoush, par exemple. »

Rayan Aït-Nouri portera très vite le maillot de sa nouvelle équipe, le joueur, est en effet éligible pour disputer la Coupe du Monde des clubs à partir du 15 juin prochain.