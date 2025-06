Burkina Faso: Renforcement des capacités du CAPES - Le Japon offre du matériel de plus de 158 millions F CFA

La République du Japon a fait un don composé de véhicules et de matériels informatiques au Centre d'analyse des politiques économiques et sociales (CAPES), le lundi 9 juin 2025, à Ouagadougou.

La République du Japon veut renforcer les capacités du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales (CAPES) dans ses missions. En effet, dans le cadre du Projet d'appui institutionnel au CAPES, financé sur les ressources de contrepartie issues des dons japonais, sa représentation diplomatique au Burkina Faso a remis aux responsables du Centre, un important lot de matériels informatiques et roulants. La cérémonie de remise a eu lieu, lundi 9 juin 2025, au sein des locaux du CAPES, à Ouagadougou. C'était en présence des membres du gouvernement, des représentants des missions diplomatiques et des partenaires techniques et financiers.

D'un montant de 158,2 millions F CFA, ce lot de matériels est composé de quatre véhicules dont un pick-up double cabine, un station-wagon, deux berlines ainsi qu'un lot d'équipements informatiques et bureautiques composé d'ordinateurs de bureau et portables, d'imprimantes, de scanners, de vidéoprojecteur, de tableau numérique et d'onduleurs.

Le représentant de l'ambassadeur du Japon et chargé d'affaires à l'ambassade du Japon, Hideya Sato, a exprimé sa satisfaction de remettre ce matériel au CAPES dans un contexte difficile pour le Burkina. Pour lui, ce soutien vise à renforcer les capacités opérationnelles de la structure, espérant que le matériel va contribuer à sa performance et au développement économique et social du Burkina Faso.

« C'est un honneur pour moi de procéder à cette remise de matériel. Malgré la crise sécuritaire et humanitaire, le pays n'a jamais cessé de viser

le développement. Nous croyons fermement que la solidarité et le respect mutuel sont les piliers d'une coopération fructueuse entre nos deux pays », a indiqué Hideya Sato.

Améliorer l'efficacité des interventions et de réactivité du CAPES

Se réjouissant de l'initiative de l'ambassade du Japon, le directeur exécutif du CAPES, Victor Sanou, a réaffirmé l'engagement du centre à mettre ces équipements au service de ses missions stratégiques en faveur du développement durable et inclusif. En effet, a-t-il souligné, cette nouvelle acquisition vient répondre à un besoin crucial du centre dont le matériel roulant, vieillissant datait de plus de 20 ans. Ainsi, M. Sanou a fait savoir que ce matériel permettra d'améliorer la mobilité du personnel, la collecte et l'analyse de données sur le terrain ainsi que la performance globale de l'appui stratégique aux politiques publiques.

« C'est avec une profonde gratitude que nous accueillons ce geste du gouvernement japonais. Grâce à cette dotation, nous pourrons améliorer significativement notre mobilité sur le terrain et renforcer notre efficacité dans l'accompagnement des politiques publiques », a soutenu M. Sanou. Il s'est engagé, au nom de tout son personnel, à utiliser ce matériel de manière rigoureuse et transparente, au service du développement durable du Burkina.

Le représentant du président du conseil d'orientation du CAPES, Larba Issa Kobyagda, a également salué l'initiative du gouvernement japonais qui arrive, de son point de vue, à point nommé. Il a mis en avant les efforts déjà réalisés pour doter le Centre d'infrastructures adéquates, tout en soulignant l'importance de ce nouvel appui matériel. Au regard des missions du CAPES, Larba Issa Kobyagda a soutenu que le matériel reçu va améliorer l'efficacité de ses interventions et sa réactivité face aux défis. Pour lui, en tant qu'institution chargée d'analyser et de proposer des politiques publiques adaptées aux orientations du chef de l'Etat, le CAPES se devait d'être mieux équipé.

« Le CAPES avait besoin d'équipements pour relever les défis liés à la modernisation de l'analyse des politiques publiques. Ce matériel va donc permettre aux équipes d'atteindre les quatre coins du pays pour mieux appréhender les réalités du terrain », a-t-il expliqué.