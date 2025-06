Madagascar: Karaté - Le Challenge du Betsileo rassemble l'élite du karaté à Fianarantsoa

Le Challenge du Betsileo revient à Fianarantsoa pour une quatrième édition très attendue, du 31 juillet au 3 août. Forts du succès de l'an passé, les organisateurs comptent réunir plus de trois cent cinquante karatékas, d'autant plus que l'évènement est ouvert à tous les clubs affiliés à la FKM. Bien plus qu'une simple compétition, ce rendez-vous s'impose comme un moteur de cohésion, un levier de développement pour le karaté malgache et un tremplin idéal avant le championnat national.

Devenu incontournable dans le paysage du karaté malgache, le Challenge du Betsileo avait attiré plus de trois cent vingt athlètes en 2024 au gymnase d'Ambatomena. Cette année, les organisateurs visent un nouveau record de participation.

Organisé par la Ligue régionale de karaté-do de la Haute-Matsiatra, en partenariat avec la Fédération de Karaté-do de Madagascar (FKM), le tournoi couvrira toutes les catégories: enfants, cadets, juniors, seniors et masters, hommes et femmes. Il se déroulera selon les règlements statutaires de la FKM. Un stage technique, dédié aux entraîneurs et aux arbitres, viendra enrichir le programme, dans une logique de formation continue et d'élévation du niveau national.

Émile Ratefinanahary, président de la FKM, affirme que ce rendez-vous dépasse le simple cadre sportif. «Le Challenge du Betsileo est bien plus qu'une rencontre. Il reflète notre engagement collectif, nos efforts partagés et notre volonté commune de faire grandir le karaté malgache. Chaque participant, entraîneur, arbitre, supporter et partenaire y contribue à sa manière. C'est cette union qui fait la force de notre discipline.»

Porté par la flamme qui anime la communauté des karatékas depuis ses débuts- l'amour du karaté, le respect de ses valeurs et la quête d'excellence-, le Challenge du Betsileo revient cette année avec encore plus d'ambition et d'élan.