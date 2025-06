Madagascar: Week-end à Mahajanga - Timide célébration de la Pentecôte

La Pentecôte est un événement important pour les chrétiens, car elle rappelle l'importance de l'Esprit Saint pour l'Église et pour la mission de Jésus. Cette fête chrétienne marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, cinquante jours après la résurrection de Jésus.

Le week-end de la Pentecôte à Mahajanga a été marqué, comme il est de coutume, par les messes et les cultes célébrés dimanche. Les sorties en mer et les excursions ont occupé les deux journées fériées, vendredi et lundi, pour la majorité des habitants.

Comme le veut la tradition, les Églises réformée et catholique de Mahajanga ont consacré la semaine précédant la Pentecôte à l'organisation de la «Semaine de l'Esprit Saint (Herinandron'ny Fanahy Masina)», tous les soirs, du lundi 2 juin au vendredi précédent la célébration.

Dimanche, les temples et les paroisses étaient remplis, mais pas autant qu'à Pâques. Ce constat revient chaque année. Le partage des sacrements du baptême et de l'eucharistie ou de la Cène, a particulièrement marqué le dimanche de la Pentecôte pour les chrétiens. Mais, cette année, la célébration a été plutôt timide et moins animée. L'occasion ne s'y prêtait pas pour une grande partie de la population. Les difficultés financières et l'inflation en sont les principales causes.

En outre, la date de la Pentecôte est tombée le 8 juin. Pour les fonctionnaires, le salaire était déjà à moitié dépensé, le dernier paiement ayant eu lieu le 20 mai.

Férié

« Nous n'avons pas pu célébrer la Pentecôte comme nous l'aurions souhaité. La date de retrait de la pension intervient toujours autour du 10 de chaque mois. En général, si le 8 ou le 9 tombe un dimanche, on essaie de retirer notre pension le vendredi précédent au bureau du Trésor. Nous espérions pouvoir le faire vendredi. Mais, à notre grande surprise, c'était un jour férié. Le mois dernier, ils ne nous ont pas fait attendre le 13 mai pour nous verser notre pension : nous avons pu la retirer dès le vendredi 9 mai, car le 10 tombait un samedi », s'est plaint un retraité de la fonction publique de Mahajanga.

Les plages d'Amborovy, Belinta, Grand Pavois et Antsanitia, comme à l'accoutumée, ont été fréquentées, mais les baignades étaient limitées en raison de fortes houles et rafales de vent qui ont agité la mer. Les forces de l'ordre ainsi que les sapeurs-pompiers avaient d'ailleurs averti les promeneurs de la présence de ces houles dès le samedi car c'est la saison.

Les excursions dans les centres de loisirs, les espaces aménagés privés ou les écoles ont été très prisées.

Le célèbre boulevard Poincaré, en bord de mer, et le Village touristique ont volé la vedette aux autres sites de détente. De nouvelles attractions, comme le jet d'eau lumineux en soirée sur l'esplanade du Village touristique, ont attiré de nombreux visiteurs et habitants.