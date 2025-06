Madagascar: Boxe - Hery Mamy Rabarisoa tire la sonnette d'alarme

Le président Hery Mamy Rabarisoa a souligné le regain d'intérêt pour la boxe à Antananarivo, notamment à travers des événements comme le « match de défi » et la première édition du tournoi « Le Roi du Ring ». Il a évoqué la popularité historique de la boxe à Mahamasina, jadis remplie de spectateurs à chaque apparition de figures emblématiques du sport. Ces derniers jours, grâce aux efforts de la ligue d'Analamanga et de la fédération malgache de boxe, la discipline connaît une renaissance et appelle les autres régions à suivre cet élan en organisant des compétitions, même avec des moyens modestes.

Malgré cet essor, la fédération rencontre des obstacles administratifs. En effet, le ministère de tutelle ne délivre toujours pas de « conformité », ce qui empêche la fédération de fonctionner légalement au niveau national. Hery Mamy Rabarisoa dénonce le favoritisme dont bénéficient certaines organisations clandestines au détriment de structures reconnues par le Comité olympique malgache et la fédération mondiale de boxe. Il met en garde contre toute participation à des compétitions illégales, qui entraînera l'exclusion immédiate des athlètes, entraîneurs, arbitres ou clubs impliqués.

Sur le plan international, la fédération malgache ambitionne de participer à plusieurs événements comme le « Boxe in school » en Algérie, la compétition « Boxe pour la jeunesse » en Angola, et les championnats d'Afrique à Maurice. Toutefois, l'incertitude règne quant à la participation de la boxe malgache aux Jeux de la CJSOI. Le président s'interroge ouvertement sur le silence du ministère et déplore le manque de coordination, malgré les préparations déjà entamées et les sollicitations adressées à l'administration. Hery Mamy Rabarisoa alerte sur les conséquences que pourrait subir la fédération - voire tout le sport malgache si Madagascar continue à être absent des compétitions internationales.

Il rappelle que l'inaction du ministère pourrait entraîner des sanctions du Comité International Olympique (CIO) contre l'ensemble du secteur sportif malgache. Le président appelle à une gestion plus juste et équitable du sport national, loin des scandales et des manipulations politiques qui, selon lui, freinent le développement de disciplines comme la boxe.