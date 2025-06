Madagascar: COSAFA Cup - Une victoire et un nul pour les Barea A', l'espoir reste intact

Les Barea A' de Madagascar ont bouclé leurs matchs de poule à la COSAFA Cup 2025, qui se déroule en Afrique du Sud, sur une note encourageante avec une victoire et un nul. Évoluant dans le groupe C, les protégés de Romuald Rakotondrabe, alias coach Rôrô, ont démontré leur potentiel face à des adversaires solides, laissant entrevoir de belles perspectives avant le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024.

Les Barea A' ont signé une précieuse victoire 1-0 contre la Tanzanie, ce samedi, au Toyota Stadium. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Toky Niaina Rakotondraibe, offrant à Madagascar une entame parfaite dans le tournoi. La performance a été saluée par l'élection de Mamisoa Rakotoson, milieu de terrain malgache, comme meilleur joueur du match. Une récompense méritée pour son impact sur le terrain, qui a contribué à sceller ce succès inaugural.

Hier, au Dr Petrus Molemela Stadium, les Barea A' ont poursuivi leur parcours face à Eswatini. Portés par une belle dynamique, Dax et ses coéquipiers ont ouvert le score à la 41e minute grâce à un but de Lalaina Rafanomezantsoa, donnant l'avantage à la pause. Cependant, au retour des vestiaires, les Eswatiniens ont égalisé à la 61e minute sur une frappe magistrale de Magagula Junior sur coup franc, fixant le score à 1-1. Malgré une domination marquée et plusieurs occasions stériles, les Barea n'ont pas réussi à faire la différence, mais ils repartent avec un point précieux.

Suspens

Avec 4 points, les Barea A' trônent en tête du groupe C, mais leur sort pour les demi-finales ne dépend plus entièrement d'eux. Ils devront attendre le dernier match de la poule, prévu ce mercredi 11 juin entre la Tanzanie et Eswatini, pour connaître leur qualification. Une performance solide face à deux équipes compétitives, malgré des regrets sur les occasions manquées, laisse entrevoir un potentiel prometteur sous la houlette de coach Rôrô. Les Barea A' ont ainsi posé les bases d'une campagne encourageante à la COSAFA Cup, tout en peaufinant leur préparation pour le CHAN. Les regards sont désormais tournés vers mercredi : le verdict final approche.