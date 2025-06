Madagascar: Lundi de Pentecôte - Analakely et Tsimbazaza très prisés hier

Malgré la fraîcheur matinale et le manque de moyens de transport, les familles malgaches ont profité de la fête de la Pentecôte pour se retrouver, s'évader du quotidien et célébrer leur foi. Entre escapades en pleine nature et ferveur religieuse, le week-end a été marqué par un bel élan de convivialité.

La fête de la Pentecôte s'est déroulée dans une ambiance relativement calme, loin de l'effervescence observée durant le lundi de Pâques. À Antananarivo, le parc botanique et zoologique de Tsimbazaza a été l'une des principales destinations pour les familles en quête de détente, en plus des spectacles culturels animés par plusieurs artistes. Les visiteurs ont commencé à affluer vers 11 heures. Toutefois, selon les responsables du site, la fréquentation a nettement été plus faible comparée à celle du lundi de Pâques. Par précaution, les trois entrées principales du parc avaient été ouvertes pour fluidifier l'accès.

Certains ont toutefois été déçus en découvrant que le parc d'Ambohijatovo était exceptionnellement fermé au public, poussant plusieurs familles à se rabattre sur Tsimbazaza pour pique-niquer. Comme à l'accoutumée, l'Avenue de l'Indépendance a aussi attiré de nombreux promeneurs, venus profiter de l'air frais et immortaliser leur passage devant l'Hôtel de Ville, malgré l'inactivité du jet d'eau. Certains commerçants du côté de Behoririka ont également ouvert leurs magasins dans la journée d'hier. Dans l'ensemble, la circulation est restée fluide dans le centre-ville et, bien que peu de transports en commun aient été en service, les usagers n'ont pas eu à subir de fortes affluences au cours de la journée.

Sur le plan religieux, les églises ont connu une affluence notable pour la célébration de la Pentecôte. Certaines ont même organisé plusieurs offices pour accueillir tous les fidèles. Des événements spéciaux, tels que des collectes de fonds, ont permis aux chrétiens de soutenir leurs communautés d'origine et de renforcer les liens entre paroissiens. Cette journée a ainsi été marquée par une combinaison de spiritualité et de détente, illustrant la manière dont les Malgaches conjuguent foi et moments de partage familial.