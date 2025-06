Afrique du Nord: Depuis la Tunisie, un convoi en soutien à Gaza prend le départ pour l'Égypte

Plus d'un millier de personnes se sont rassemblés à Tunis lundi 9 juin à l'aube pour prendre part à une caravane symbolique en soutien aux Palestiniens à Gaza organisée par le collectif citoyen Soumoud. Elles ont pris la route en bus et en voiture et veulent tenter de rejoindre l'Égypte par la Libye. Elles devraient y retrouver des délégations d'une trentaine d'autres pays qui participent à la marche mondiale pour Gaza.

Coups de klaxons et ambiance bon enfant, à Tunis ce lundi matin. Des Tunisiens de tous les âges se sont retrouvés avec leur bagages à la main pour participer à un convoi de solidarité vers Gaza. Ali Hidri, un quadragénaire, est fonctionnaire dans un ministère.« C'est important parce que la Tunisie a toujours soutenu la cause palestinienne depuis 1948, donc j'ai pris quelques jours de congés pour me joindre à l'initiative. Pour moi, le peuple Palestinien, c'est comme mon peuple », dit-il.

Certains Tunisiens sont juste venus pour soutenir le départ du convoi comme Abdelchahed, président d'un club de course à pied. Avec ses amis, ils ont enfilé leur tenue de running. « Nous, on va se mettre derrière le convoi et courir deux kilomètres puis revenir à Tunis parce qu'on n'a pas pu s'absenter du travail. L'idée est de les encourager d'ici et de montrer qu'on est à fond avec eux », estime Abdelchahed.

Ghassen Henchiri l'un des porte-parole du collectif Soumoud explique l'itinéraire : « On va passer le poste frontalier entre la Tunisie et la Libye de Ras Jedir et ensuite, on va traverser la Libye où on espère rallier des Libyens à notre convoi. » Des Mauritaniens, des Algériens et des Marocains se sont joints aussi à l'initiative. Le convoi devrait arriver en fin de semaine en Égypte s'il obtient les autorisations nécessaires pour passer la frontière.