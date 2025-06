Madagascar: Hopital Militaire Antsiranana - Un appareil d'échographie et des médicaments offerts par le Lion's Club

L'association solidarité France-Diego, par le biais du Lion's Club, a offert plus d'une vingtaine de cartons contenant des kits médicaux, des matériels de soin et un appareil d'échographie coûtant 25 000 euros ou 125 000 000 ariary à l'Hôpital Militaire Antsiranana, le vendredi 6 juin dernier à 9h30.

« Nos associations partenaires sont très heureuses de partager ce moment... Cette première donation renforce la collaboration entre les associations donatrices et la ville de Diego-Suarez. Cette chaîne humaine de solidarité est le socle de notre action afin de venir en aide à nos hôpitaux et dispensaires de toutes les régions de Madagascar. Ce n'est que le début de ce vaste partenariat avec l'ensemble de tous les partenaires », a soutenu le président de la section 4 du Lion's Club, Dr Diazan Barivelo, lors de son allocution.

La coopération entre cette grande organisation internationale et les établissements sanitaires de la ville du Pain de sucre ne date pas d'hier. Presque chaque année, le Lion's club et ses collaborateurs étrangers et nationaux oeuvrent dans l'action humanitaire.

« Cet Hôpital Militaire est très sollicité dans notre région DIANA, mais aussi par la région SAVA. Mais l'hôpital ne peut pas accomplir sa mission sans être équipé de matériels. Maintenant vous êtes là pour nous donner l'opportunité de pouvoir prendre en charge correctement nos patients et surtout les militaires et leurs familles... ce geste de votre part est un honneur pour le service de santé militaire à Madagascar », a remercié le colonel Harisolo Rakotonindrina, médecin chef. En dehors des militaires et de leurs familles, les médicaments sont destinés également aux démunis.

Du reste, l'événement a vu la présence des hauts dignitaires de la ville à savoir, le consul honoraire de la République Française à Diego ; monsieur le Général de Brigade, directeur de Santé et de centrale de service militaire et son épouse ; monsieur le Général de Brigade, commandant de la Défense et de la Sécurité de la Zone Ankarana ; monsieur le colonel, commandant de la Bataille d'infanterie d'Antsiranana ; monsieur le capitaine de Vaisseau, commandant de la deuxième BIMA ; les membres de l'ordre la Fayette ainsi que ceux de l'UNACM Union National des Anciens Combattants à Diego-Suarez...