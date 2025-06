Madagascar: COP 30 - Renforcement de capacité des acteurs en négociations climatiques

Le Groupe Thématique-Changement Climatique (GT-CC) s'est réuni dernièrement en vue de la préparation des conférences intergouvernementales sur le climat COP 30, qui aura lieu en novembre 2025 à Belém au Brésil.

Il s'agit d'une plateforme multiacteurs créée en 2009 comme espace d'information, de réflexion et de coordination entre toutes les parties prenantes dont entre autres, les représentants de la société civile nationale et internationale, du secteur privé, des ministères concernés, des partenaires techniques et financiers.

Le changement climatique, la biodiversité et la désertification sont les principales thématiques abordées lors d'un atelier réunissant tous les acteurs concernés dans le cadre du programme Adapt'Action, financé par l'Agence Française de Développement, dans sa phase II. L'objectif consiste à renforcer les capacités des acteurs nationaux en négociations climatiques lors de leur participation à cette COP 30, a-t-on expliqué.

Plan stratégique

Il faut savoir que ce Groupe Thématique-Changement Climatique intervient notamment sur la préparation des conférences inter-gouvernementales sur le climat pour le compte de Madagascar, surtout en matière de coordination du pavillon malgache et des événements parallèles dans le cadre de l'Agenda de l'action. La participation aux journées thématiques n'est pas en reste. L'AFD s'attèle ainsi à accompagner cette plateforme dans sa structuration en articulant son fonctionnement institutionnel et ses ambitions stratégiques. Outre la mise en oeuvre d'un projet d'amélioration du cadre de gouvernance clarifiant son statut, l'élaboration d'un plan stratégique pour les cinq années à venir constitue les résultats attendus à l'issue de cette réunion de toutes les parties prenantes. Ce plan stratégique comprendra, notamment les actions prioritaires que cette plateforme va entreprendre face aux enjeux d'adaptation climatique. D'aucuns reconnaissent que Madagascar est le pays le plus exposé aux effets néfastes du changement climatique au niveau du continent africain.