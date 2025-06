Madagascar: Programme Fihariana - Vulgarisation de la formation entrepreneuriale

Le programme Fihariana vulgarise la formation entrepreneuriale dans plusieurs régions via ses délégués régionaux. À titre d'illustration, des journées portes ouvertes ont été organisées dans la région SAVA afin de répondre à la demande croissante d'accompagnement entrepreneurial des jeunes de la région.

Des séries de conférences et de concertations ont été organisées parallèlement à la réception des dossiers de demande de financement. À Amoron'i Mania, une formation E-voahary certifiante a été dispensée à plus de 200 participants pour stimuler l'économie locale. Par ailleurs, 300 jeunes dans l'Atsimo Andrefana ont acquis des compétences pratiques en vue de leur participation au Youth Connekt Africa Summit 2025, avec l'appui du PNUD, de l'UNICEF et de l'UNFPA.

En outre, la valorisation de la jeunesse malgache via des formations en leadership, entrepreneuriat et développement personnel a été organisée à Atsinanana, Boeny et Toliara. À noter que le programme Fihariana a réajusté ses offres afin de répondre aux besoins des entrepreneurs avec ses différents produits. Par ailleurs, des prêts entre 1 à 200 millions d'ariary moyennant un taux de 9 à 11%, sont octroyés aux bénéficiaires ayant déjà reçu une formation entrepreneuriale.