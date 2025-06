Ile Maurice: Inflation - 4,2 % en mai

Le taux d'inflation en glissement annuel (année sur année) s'est établi à 4,2 % en mai 2025, en hausse par rapport aux 2,9 % enregistrés en mai 2024, et également supérieur au taux de 3,8 % d'avril 2025. Par ailleurs, l'inflation moyenne sur les 12 mois se terminant en mai 2025 a été de 2,7 %, en nette baisse comparée à 5 % pour la même période l'année précédente.

Selon le dernier rapport de Statistics Mauritius sur l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de mai, une légère hausse de 0,1 point a été enregistrée, l'indice passant de 107,1 points en avril à 107,2 points en mai, principalement en raison de l'augmentation des prix des légumes. Cette progression est également soutenue par la hausse des prix des produits alimentaires, des boissons, ainsi que des restaurants et services d'hébergement. En particulier, l'indice des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a augmenté de 0,3 point, passant de 115,6 en avril à 115,9 en mai 2025. Les repas au restaurant sont également devenus plus chers, l'indice passant de 112,7 à 113,3 points (+0,5 point).

Parmi les autres catégories, la consommation de boissons alcoolisées et de cigarettes a aussi connu une légère hausse de 0,2 point, l'indice passant de 103,9 à 104,0 points. Les coûts liés au logement, et à la consommation d'eau, d'électricité et de gaz ont augmenté de 0,1 point, l'indice passant de 100,8 à 100,9 points. Enfin, les dépenses liées aux soins personnels, à la protection sociale ainsi qu'aux biens et services divers ont augmenté de 0,3 point, avec un indice passant de 107,6 à 107,9 points.

En revanche, aucun changement n'a été observé en mai dans les indices des catégories telles que habillement et chaussures, santé, transport, information et communication, loisirs, sports et culture, services éducatifs, et services d'assurance et financiers.