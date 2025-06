Ile Maurice: Entre soulagement budgétaire et casse-tête social

Alors que le vieillissement de la population mauricienne s'accélère, le gouvernement envisage de repousser l'âge de la retraite de 60 à 65 ans. Une mesure qui, si elle semble inévitable sur le plan financier, soulève de nombreuses interrogations quant à ses répercussions sociales, économiques et sanitaires.

Une réponse à la bombe démographique

Maurice fait face à une transition démographique majeure. Selon Statistics Mauritius, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus, aujourd'hui d'environ 13 %, devrait dépasser 25 % d'ici 2050. En parallèle, le ratio de dépendance des personnes âgées (c'est-à-dire le nombre de retraités pour chaque actif) grimpe rapidement - il était de 11 % en 2017, il est aujourd'hui à près de 20 % - et pourrait atteindre plus de 35 % dans les 25 prochaines années.

Dans ce contexte, maintenir l'âge de la retraite à 60 ans mettrait à rude épreuve les finances publiques, notamment le régime de la pension universelle. Le Fonds monétaire international a d'ailleurs alerté à plusieurs reprises : si rien n'est fait, les dépenses liées aux pensions pourraient représenter plus de 11 % du Produit intérieur brut mauricien d'ici 2050. Le report de l'âge de la retraite à 65 ans permettrait de contenir cette dérive en allongeant la période de cotisations et en réduisant la durée de versement des prestations. Selon certaines estimations, cela pourrait réduire significativement le déficit structurel du système de retraite.

Une mesure qui divise

Mais si cette réforme offre un répit budgétaire, elle ne fait pas l'unanimité. Pour beaucoup de Mauriciens, travailler jusqu'à 65 ans représente un défi, en particulier pour ceux exerçant des métiers physiques, comme les ouvriers, les pêcheurs ou encore les aides-soignants. «C'est facile pour un fonctionnaire derrière un bureau, mais un maçon ou un agent de nettoyage peut-il vraiment continuer jusqu'à 65 ans?», s'interroge un citoyen. Cette critique relance le débat sur l'équité d'un système uniforme, qui ne tient pas compte de la pénibilité des métiers.

D'autres soulignent que maintenir les seniors plus longtemps sur le marché du travail pourrait aggraver le chômage chez les jeunes. À Maurice, près de 75 000 diplômés sont en attente d'un emploi. En retardant les départs à la retraite, certains postes pourraient leur échapper.

Impacts sanitaires

Au-delà de l'emploi, le vieillissement de la population aura également un impact sur le système de santé. Les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension ou les troubles cognitifs. Le report de l'âge retraite pourrait ainsi coïncider avec une hausse de l'absentéisme ou une baisse de productivité chez les travailleurs plus âgés, tout en mettant une pression supplémentaire sur les services de santé publique. D'où la nécessité d'accompagner toute réforme d'un renforcement des infrastructures médicales et sociales adaptées aux seniors, y compris en milieu professionnel.

Le report de l'âge de la retraite à 65 ans apparaît comme une mesure inévitable face à la pression démographique et budgétaire. Toutefois, sa réussite dépendra de la manière dont elle sera mise en oeuvre et accompagnée. L'enjeu est d'équilibrer les comptes publics tout en respectant la dignité et les besoins de chaque citoyen. Car bien vieillir, cela commence aussi par un système juste et solidaire.

«Il n'y a que deux scénarios»

«L'État a moins à débourser pour payer les retraites. Il faut qu'on ait des gens qui paient les impôts pour pouvoir payer les pensions des retraités», nous dit une source du ministère des Finances. «Il n'y a que deux scénarios : plan A, on ne fait rien, le déficit se creuse et on augmente les impôts afin de pouvoir respecter le paiement des retraites, ou sinon, plan B, on diminue le nombre de retraités.»