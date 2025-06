Ethiopie: Le Conseil électoral du pays a annoncé une refonte numérique pour la septième élection nationale à venir

Addis-Abeba — Le Conseil électoral national d'Éthiopie a annoncé que la septième élection nationale à venir bénéficierait d'un système numérique entièrement intégré, marquant ainsi une étape importante dans la modernisation du processus électoral éthiopien.

Dans le cadre de ses préparatifs, le conseil déploie une série d'initiatives numériques visant à améliorer la transparence, l'efficacité et l'accessibilité. Parmi celles-ci figure le lancement de plateformes numériques complètes pour l'inscription des candidats et l'enrôlement des électeurs, deux piliers essentiels du système électoral.

Afin de favoriser la collaboration autour de cette transformation numérique, le Conseil électoral d'Éthiopie a organisé un forum de haut niveau à Addis-Abeba, réunissant des représentants des partis politiques et des acteurs clés pour discuter de l'intégration des technologies de pointe au système électoral.

Le forum vise à dégager un consensus sur le rôle des outils numériques dans la tenue d'élections crédibles et efficaces.

Lors de l'ouverture du forum, la présidente du conseil, Melatwerk Hailu, a réaffirmé l'engagement du conseil d'administration à tirer parti de la technologie pour renforcer les institutions démocratiques. Elle a souligné que le développement d'un système de gestion électorale robuste et technologique constituait une étape majeure du programme de réforme de la NEBE.

La présidente Melatwerk a confirmé que les applications numériques d'inscription des candidats et des électeurs étaient entièrement développées et désormais opérationnelles. Toutes les inscriptions des candidats aux prochaines élections se feront exclusivement via ces systèmes.

Senay Amdework, responsable de l'équipe technique du conseil électoral, a déclaré que les plateformes numériques répondent aux normes internationales et permettront aux électeurs et aux candidats de s'inscrire à distance, minimisant ainsi considérablement les difficultés logistiques.

Les dirigeants des partis politiques ont salué l'initiative, saluant son potentiel à renforcer la transparence et la responsabilité du processus électoral.

Mebratu Alemu, directeur exécutif du Parti démocratique de Boro et membre de la Chambre des représentants du peuple, a salué les applications qui simplifient l'inscription des candidats et favorisent un environnement électoral plus ouvert.

Tesfamariam Gucha, président du Parti de l'unité démocratique du peuple de tous les Sidama, a salué les gains de temps et d'argent du nouveau système, notamment sa capacité à faciliter l'inscription à distance.

Netsanet Tasew, président du Parti démocratique du peuple de Wollo, a partagé ces sentiments, qualifiant les efforts de modernisation du NEBE d'avancée louable vers le progrès démocratique.