Ethiopie: Le pays renforce son système d'intervention d'urgence grâce à un exercice de simulation majeur

Addis-Abeba — L'Éthiopie a franchi une étape importante dans le renforcement de ses capacités nationales d'intervention d'urgence en lançant un exercice de simulation d'équipe médicale d'urgence (EMU) à grande échelle.

L'ambassade du Royaume-Uni en Éthiopie, par l'intermédiaire de UK-MED et de l'équipe médicale d'urgence du Royaume-Uni (UK-EMT), a apporté son soutien, consistant en 12 tentes pour un exercice de simulation de trois jours.

Le soutien comprend également une nouvelle installation capable de prendre en charge 100 patients par jour et donnant accès à divers services médicaux.

De plus, la simulation implique des acteurs nationaux clés, notamment le ministère de la Santé, l'EPHI, les Forces de défense nationale, la Police fédérale, la Commission de gestion des risques de catastrophe, le Service des réfugiés et des rapatriés, et la Commission de gestion des risques d'incendie et de catastrophe.

Des partenaires internationaux et des représentants de diverses ONG ont également participé.

Lors de son intervention à l'occasion, la ministre de la Santé, Dr Mekdes Daba, a souligné que la simulation visait à évaluer et à améliorer la préparation de l'Éthiopie aux urgences sanitaires.

Elle a également souligné l'importance du nouveau Centre d'excellence pour la gestion des urgences de santé publique, une initiative menée par l'EPHI visant à positionner l'Éthiopie comme un leader continental en matière de préparation et de réponse aux urgences de santé publique.

Le directeur général de l'Institut éthiopien de santé publique (EPHI), Mesay Hailu, a salué le dévouement des équipes médicales d'urgence éthiopiennes. « Au fil des ans, nos équipes médicales d'urgence ont réagi avec courage aux épidémies, aux catastrophes naturelles et à d'autres situations d'urgence complexes », a-t-il noté.

Mesay a souligné l'urgence de se préparer à des situations d'urgence de plus en plus complexes, liées au changement climatique, à l'urbanisation rapide, aux migrations et aux maladies infectieuses émergentes.

« Nous devons mettre en place des systèmes robustes pour protéger la vie humaine. Cette simulation constitue une étape importante vers la réalisation de cet objectif », a-t-il ajouté.

L'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Welch, a salué l'engagement du gouvernement éthiopien en faveur d'une intervention médicale d'urgence de haute qualité.

« Le Royaume-Uni entretient un partenariat de longue date avec le ministère de la Santé, notamment en matière de soutien à la riposte aux épidémies. Nous sommes fiers de soutenir l'EPHI et son leadership exceptionnel dans la résolution des problèmes de santé en Éthiopie et dans la région », a-t-il indiqué.

L'ambassadeur Welch a également souligné que la classification de l'équipe médicale d'urgence éthiopienne par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) constitue une avancée majeure.

Lors de l'événement, le directeur général de l'EPHI, Mesay Hailu, et le PDG d'UK-MED, David Wightwick, ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération en matière de santé publique et d'intervention d'urgence.