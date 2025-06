Ethiopie: La transformation nationale renforce les progrès du pays vers les ODD - Vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a affirmé que les vastes réformes menées par l'Éthiopie, conformément au programme de transformation nationale, ont considérablement renforcé la capacité du pays à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Le ministère de la Planification et du Développement a organisé un forum de consultation de haut niveau à Addis-Abeba, réunissant les parties prenantes nationales pour discuter du projet de troisième Examen national volontaire (ENV) 2025 de l'Éthiopie.

Dans son discours d'ouverture, le Vice-Premier ministre a souligné que l'Éthiopie s'efforçait d'aligner ses objectifs de développement sur ceux des Nations Unies, précisant que le pays s'employait activement à assurer la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Temesgen a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à mettre en oeuvre les ODD conformément aux priorités et réalités nationales.

Il a indiqué que le pays avait déjà soumis deux rapports d'examen national volontaire et préparait actuellement le troisième, qui sera présenté au cours de l'exercice en cours.

Malgré de nombreux défis, il a souligné que l'Éthiopie réalisait des avancées concrètes en matière de développement économique, social et environnemental.

Temesgen a également souligné que le rapport couvre un large éventail de domaines, notamment la santé, l'égalité des sexes, la croissance économique durable, le travail décent, la protection des écosystèmes aquatiques et le renforcement des partenariats internationaux.

La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a également pris la parole lors du forum. Fisum a indiqué que la préparation du rapport avait impliqué de nombreuses institutions et parties prenantes concernées, et a confirmé qu'il avait été élaboré après examen par un consultant indépendant.

Elle a également mentionné qu'à cinq ans de la fin de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations Unies, l'Éthiopie partageait son expérience avec d'autres pays concernant leur mise en œuvre.

Elle a cité des initiatives phares telles que l'augmentation de la production de blé, le programme « Bounty of the Basket », l'initiative « Green Legacy », « Education for Generations » et les projets de développement de corridors comme des contributeurs majeurs aux progrès du pays.

Ces programmes intégrés, selon elle, stimulent les efforts visant à éliminer la pauvreté, à bâtir une société saine et productive, à favoriser une croissance économique inclusive et à créer des emplois décents.

Lors du forum de consultation, une présentation complète du projet de rapport VNR 2025 a été effectuée, suivie d'un débat approfondi et d'une séance de questions réponses.

Le forum a permis de recueillir des commentaires et des idées précieux.

Le forum de consultation a démontré l'engagement indéfectible de l'Éthiopie à atteindre les Objectifs de développement durable, en mettant en avant sa position ferme en faveur d'un reporting inclusif et transparent de ses progrès.